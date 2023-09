SpaceX gatavojas citai Starlink palaišanai

By

SpaceX gatavojas nākamajai Starlink palaišanai no Kanaveralas zemesraga, kas paredzēta piektdienas vakarā. Starlink 6-14 misija redzēs, ka Falcon 9 raķete ar līdz pat 22 interneta satelītiem pacelsies no Kanaveralas Kosmosa spēku stacijas kosmosa palaišanas kompleksa 40. Primārais palaišanas logs ir iestatīts uz pulksten 7:56, vajadzības gadījumā ir pieejamas rezerves iespējas.

Tiek prognozēts, ka laikapstākļi būs labvēlīgi, ar 60% iespējamību, ka loga sākumā būs labi apstākļi, bet beigās pieaugs līdz 85%. 24 stundu kavēšanās gadījumā iespēja palielinās līdz 90%. SpaceX plāno atgūt pirmā posma pastiprinātāju, kas veiks savu septīto lidojumu, uz bezpilota kuģa A Shortfall of Gravitas Atlantijas okeānā.

Runājot par palaišanas pārklājumu, SpaceX ir paziņojis, ka sniegs atjauninājumus tikai par saviem privātajiem palaišanas gadījumiem, izmantojot savu oficiālo kontu X platformā (iepriekš Twitter). Šīs izmaiņas notiek pēc tam, kad uzņēmums svētdienas vakarā piedāvāja savas pēdējās misijas palaišanu no Kenedija kosmosa centra X, tikai dažas minūtes pirms pacelšanās.

Lai gan SpaceX turpina uzturēt augstu palaišanas ātrumu, ir vērts atzīmēt, ka šī šogad būs 47. palaišana no Space Coast, un gandrīz visus no tiem veiks SpaceX. Ir paredzēts, ka United Launch Alliance (ULA) sestdienas rītā veiks tikai otro šā gada palaišanu ar raķeti Atlas V, kas dosies uz Nacionālā izlūkošanas biroja un kosmosa spēku misiju. Otru Space Coast palaišanu šogad veica Relativity Space martā.

Ieskaitot startus no Kalifornijas iekārtām, SpaceX ir ceļā uz 90 palaišanu gadā. Šis starts iezīmēs tā 63. orbitālo lidojumu 2023. gadā, jau pārspējot iepriekšējo rekordu – 61, kas tika uzstādīts 2022. gadā. Ir svarīgi atzīmēt, ka šajā skaitā nav iekļauts neveiksmīgais kuģa Starship un Super Heavy mēģinājums 20. aprīlī no Teksasas testa palaišanas. iekārta. Tomēr SpaceX ir vēl viens sakrauts Starship, kas gaida apstiprinājumu no Federālās aviācijas administrācijas citam palaišanas mēģinājumam.

Definīcijas:

– Falcon 9: vidēja augstuma nesējraķete no diviem posmiem uz orbītu, ko izstrādājusi un ražojusi SpaceX.

– Starlink: SpaceX satelītu konstelācijas projekts, kura mērķis ir nodrošināt globālu platjoslas pārklājumu.

– Dronship: autonoms kuģis, ko SpaceX izmanto raķešu nolaišanai un atgūšanai jūrā.

– United Launch Alliance (ULA): Boeing un Lockheed Martin kopuzņēmums, kas nodrošina palaišanas pakalpojumus kosmosā.

– Atlas V: nesējraķete, ko izstrādājusi ULA.

– Nacionālais izlūkošanas birojs (NRO): ASV valdības organizācija, kas atbild par izlūkošanas satelītu projektēšanu, iegādi, palaišanu un darbību.

– Kosmosa spēki: Amerikas Savienoto Valstu bruņoto spēku atzars, kas atbild par karadarbību kosmosā.

