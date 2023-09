Raķete Falcon 9 palaiž 21 Starlink satelītu no Vandenbergas kosmosa spēku bāzes

By

Pirmdienas vakarā no Vandenbergas kosmosa spēku bāzes veiksmīgi startēja raķete Falcon 9, atzīmējot septembra trešo pacelšanos. Uzņēmumam SpaceX piederošā raķete pārvadāja 21 Starlink satelītu kā daļu no uzņēmuma misijas nodrošināt globālu interneta pakalpojumu. SpaceX mērķis ir uzlabot piekļuvi internetam vietās, kur tas ir bijis neuzticams vai nepieejams.

Paredzams, ka satelītu izvietošana notiks aptuveni stundu pēc pacelšanās. Jau 11 reizes lidojušās raķetes pirmās pakāpes pastiprinātājs veiksmīgi nolaidās uz Klusajā okeānā novietotā bezpilota kuģa.

Tieši pirms palaišanas Kanādas uzņēmums Telesat paziņoja par vairāku palaišanas līgumu ar SpaceX misijām gan no Vandenbergas, gan no Floridas. Telesat ir iegādājies 14 Falcon 9 raķetes palaišanas reizes, katra no tām pārvadā līdz pat 18 Telesat Lightspeed satelītiem zemās Zemes orbītā vienā palaišanā. Telesat palaišanas kampaņa sāksies 2026. gadā, un globālais pakalpojums paredzēts 2027. gadā.

Telesat Lightspeed tīkls nodrošinās ātrdarbīgus datu savienojumus, ļoti drošus savienojumus un zema latentuma platjoslas savienojumu visā pasaulē. Pagājušajā mēnesī Telesat parakstīja līgumu ar MDA Ltd. par galveno satelītu darbuzņēmēju.

Telesat prezidents un izpilddirektors Dens Goldbergs pauda pārliecību par SpaceX uzticamību un augsto palaišanas ritmu, norādot, ka viņi būs lielisks partneris Telesat Lightspeed palaišanā. SpaceX prezidente un galvenā operatīvā direktore Gvina Šotvela pauda lepnumu par Telesat konstelācijas palaišanu un savienojamības iespēju paplašināšanu klientiem visā pasaulē.

Raķetes palaišana sniedz ne tikai labumu SpaceX, bet arī nodrošina nodarbinātības iespējas darbiniekiem un nogādā apkalpes locekļus Centrālajā piekrastē, veicinot vietējo ekonomiku.

Papildus šim nesenajam startam Vandenbergs iepriekš šā mēneša sākumā ASV Kosmosa spēku Kosmosa attīstības aģentūras orbītā palaida raķeti Falcon 9, kas veda militāros satelītus.

