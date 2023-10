SpaceX paziņo par Falcon 9 raķetes palaišanu agri no rīta

SpaceX ir paziņojis par gaidāmo startu no Vandenbergas kosmosa spēku bāzes. Uzņēmuma mērķis ir 12. oktobra pulksten 47:21, lai palaistu Falcon 9 raķeti no SLC-4E. Šīs palaišanas mērķis ir izvietot zemās Zemes orbītā 21 Starlink satelītu.

Gadījumā, ja palaišana nevar noritēt, kā plānots, SpaceX ir identificējis trīs rezerves iespējas laikā no 1:23 līdz 3:11 pārplānošanai. Turklāt ir pieejamas sešas papildu dublēšanas iespējas, sākot no 26:2 sestdienā līdz 50:XNUMX no rīta.

Tiem, kurus interesē, tiešraide no SpaceX būs pieejama aptuveni piecas minūtes pirms palaišanas. Tas skatītājiem nodrošinās reāllaika atjauninājumus un ļaus viņiem būt lieciniekiem par misiju tās gaitā.

Ir vērts atzīmēt, ka pastiprinātājs, kas atbalstīs šo misiju, iepriekšējās palaišanas laikā ir izmantots 15 reizes. Paredzams, ka pēc posmu atdalīšanas raķetes pirmais posms nolaidīsies uz bezpilota kuģa Of Course I Still Love You Klusajā okeānā. Šī atkārtota izmantošana ir nozīmīgs pavērsiens SpaceX centienos samazināt kosmosa izpētes izmaksas un padarīt to ilgtspējīgāku.

Runājot par vietējo ietekmi, nav sagaidāms, ka šīs palaišanas laikā būs dzirdami skaņas uzplaukumi. Tās ir labas ziņas tuvējiem iedzīvotājiem, jo ​​skaņas uzplaukums var būt traucējošs un satriecošs.

Kopumā šī agrā rīta palaišana, ko veica SpaceX, ir vēl viens solis uz priekšu uzņēmuma pastāvīgajā misijā, lai attīstītu un paplašinātu globālo satelīta interneta tīklu.

Definīcijas:

– Falcon 9 raķete: divpakāpju orbitāla nesējraķete, ko izstrādājusi SpaceX. Tas ir paredzēts uzticamai un drošai satelītu un kravas transportēšanai kosmosā.

– Starlink satelīti: mazo satelītu konstelācija, ko izvieto SpaceX ar mērķi nodrošināt globālu platjoslas pārklājumu.

– Protams, I Still Love You Droneship: autonoms dronu kuģis, ko SpaceX izmanto raķešu pastiprinātāju nolaišanai un atjaunošanai jūrā.

