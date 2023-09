SpaceX sasniedz rekorda 50. gada palaišanu

By

SpaceX ir sasniedzis jaunu pavērsienu, veiksmīgi pabeidzot savu 50. palaišanu gadā, apgaismojot Kosmosa piekrasti ar raķetes Falcon 9 ugunīgo pacelšanos. Šī misija iezīmēja arī 17. pastiprinātāja lidojumu, uzstādot jaunu uzņēmuma rekordu. Raķete Falcon 9 tika palaista no Kanaveralas zemesraga kosmosa spēku stacijas kosmosa palaišanas kompleksa 40, pārvadājot 22 SpaceX satelītus Starlink.

Šai misijai izmantotajam pastiprinātājam ir iespaidīga lidojumu vēsture, kas iepriekš tika palaists dažādās misijās, tostarp GPS III-3, Turksat 5A un vairākās Starlink misijās. Tas veiksmīgi nolaidās uz bezpilota kuģa A Short Fall of Gravitas Atlantijas okeānā. SpaceX šogad ir bijis dzinējspēks vairumam palaišanas no Space Coast, un United Launch Alliance un Relativity Space veido tikai dažas no atlikušajām palaišanām.

Papildus 37 startiem no Kanaveralas zemesraga, SpaceX ir pabeidzis arī 10 palaišanas no Kenedija kosmosa centra, tostarp visus trīs cilvēku lidojumus kosmosā no ASV šogad. Uzņēmums plāno veikt vairākas Falcon 9 misijas un vismaz vienu Falcon Heavy palaišanu nākamajā mēnesī. Ja viss notiks, kā plānots, Space Coast ir ceļā, lai pārspētu savu iepriekšējo rekordu, proti, 57 palaišanas reizes gadā, kas tika uzstādīts 2022. gadā.

Kopš SpaceX pirmās veiksmīgās palaišanas 2008. gadā uzņēmums ir kļuvis par ražīgāko palaišanas nodrošinātāju nozarē. Šī pēdējā veiksmīgā palaišana palielina SpaceX veiksmīgo palaišanas kopējo skaitu līdz 265 Falcon 1, Falcon 9 un Falcon Heavy raķetēm. Jāatzīmē, ka uzņēmums ir arī sasniedzis 227 veiksmīgas nosēšanās un 199 raķešu pastiprinātāju atkārtotas izmantošanas. Salīdzinājumam, United Launch Alliance kopš tās dibināšanas 157. gadā ir veikusi 2006 palaišanas reizes.

Lai gan SpaceX ieņem vadošo pozīciju palaišanas biežumā, Rocket Lab ir nākamais noslogotākais palaišanas nodrošinātājs, lai gan ar mazākām raķetēm. Neraugoties uz neveiksmi ar palaišanas mēģinājumu šīs nedēļas sākumā, kā rezultātā tika zaudēta kravnesība, Rocket Lab šogad bija ceļā uz 15 palaišanu. Uzņēmums pašlaik izmeklē problēmas cēloni un sadarbojas ar Federālo aviācijas pārvaldi.

Kopumā nesenā SpaceX palaišana liecina par uzņēmuma pastāvīgajiem panākumiem un apņemšanos uzlabot kosmosa izpēti. Tā kā pārējā gada laikā ir ieplānots vairāk palaišanas, SpaceX turpina virzīt robežas un no jauna definē, kas ir iespējams kosmosa tehnoloģiju jomā.

