Satelīti, kuru ekspluatācijas laiks ir beidzies, rada dilemmu kosmosa aģentūrām. Pašreizējās metodes šo kosmosa kuģu iznīcināšanai atstāj tos orbītā, paceļot tos uz kapsētas orbītām prom no darbojošiem satelītiem vai novirzot tos atpakaļ uz Zemi, lai tie atgrieztos atmosfērā. Tomēr nesenais Purdjū universitātes un NOAA pētnieku veiktais pētījums parādīja, ka atmosfēras atgriešanās nav bez sekām.

Tradicionāli atmosfēras atgriešanās tiek uzskatīta par uzticamu metodi satelītu iznīcināšanai zemā Zemes orbītā (LEO). Tā kā pēdējos gados LEO ir arvien vairāk pārpildīts ar satelītiem, šī likvidēšanas metode ir kļuvusi populārāka. Tomēr pētījums, kas publicēts Proceedings of the National Academy of Sciences, atklāj, ka atmosfēras atgriešanās izraisa Zemes atmosfēras augšējo reģionu piesārņojumu ar iztvaicētām kosmosa kuģu atliekām.

Pētnieku grupa pamanīja izmaiņas jonu mākoņu sastāvā, ko atstājuši meteorīti, kas nonāk atmosfērā. Viņi atklāja, ka šo daļiņu ķīmisko pirkstu nospiedumu maiņa, iespējams, ir saistīta ar pieaugošo kosmosa kuģu skaitu, kas atkārtoti nonāk atmosfērā. Lai apstiprinātu savus atklājumus, pētnieki pievienoja instrumentus lidmašīnām un veica tiešus atmosfēras mērījumus aptuveni 12 jūdzes virs Aļaskas un kontinentālās ASV.

Pētījuma rezultāti uzrādīja ievērojamu metālu koncentrāciju atmosfērā, tostarp litija, alumīnija, vara, svina, magnija un nātrija koncentrāciju, kas cieši izsekoja ar satelīta atkārtotu ienākšanu. Turklāt pētnieki arī novēroja, ka 10% aerosola daļiņu, kas ir atbildīgas par ozona slāņa aizsardzību, satur alumīniju.

Lai gan šo atklājumu pilnīga ietekme uz vidi un klimata pārmaiņām joprojām nav skaidra, pētnieki uzskata, ka tas uzsver cilvēka kosmosa lidojumu būtisko ietekmi uz planētu. Izpratne par sekām, ko rada palielināta metālu koncentrācija atmosfērā, ir ļoti svarīga, lai novērtētu iespējamos riskus gan ozona slānim, gan dzīvībai uz Zemes virsmas. Būs nepieciešami turpmāki pētījumi, lai pilnībā izprastu satelītu apglabāšanas metožu ietekmi uz vidi un noteiktu, vai ir jāizpēta alternatīvas stratēģijas, lai mazinātu Zemes atmosfēras piesārņojumu.

Avoti:

– Nosaukums: Satelītu apglabāšanas metodes un to ietekme uz Zemes atmosfēru

– Avots: Proceedings of the National Academy of Sciences

– Definīcija: Zemā Zemes orbīta (LEO) ir kosmosa reģions aptuveni 2000 kilometru attālumā no Zemes virsmas, kurā atrodas lielākā daļa satelītu un Starptautiskā kosmosa stacija.

– Definīcija. Atgriešanās atmosfērā ir process, kurā kosmosa kuģis vai satelīts iekļūst Zemes atmosfērā pēc savas misijas pabeigšanas vai ekspluatācijas laika beigām.