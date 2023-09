Zemas masas plašas līnijas AGN identificēšana agrīnajā Visumā

By

Supermasīvie melnie caurumi (SMBH) ir izplatīta iezīme masīvu galaktiku centrā. Tomēr šo masīvo melno caurumu izcelsme agrīnajā Visumā joprojām ir noslēpums. Viena teorija liecina, ka SMBH izauga no mazākiem priekštečiem, uzkrājot masu caur to akrecijas diskiem. Šo mazāko melno caurumu, kas pazīstami kā "sēklas", masa ir no 100 līdz vairāk nekā 100,000 XNUMX reižu lielāka par Saules masu. Bet, novērojot agrākos SMBH, pētnieki ir atklājuši masu, kas aptuveni miljardu reižu pārsniedz Saules masu. Šie novērojumi ir novirzīti uz spožākajiem kvazāriem, tāpēc kā mēs varam atrast vājākus kvazārus un mazākas masas melnos caurumus, kas varētu pastāvēt agrīnajā Visumā?

Pētnieki vēršas pie Džeimsa Veba kosmosa teleskopa (JWST), lai pārvarētu šo izaicinājumu. Izmantojot JWST jutību tuvu infrasarkano staru viļņu garumiem, nesen veikts pētījums identificēja divus aktīvus galaktikas kodolus (AGN) pie sarkanās nobīdes z> 5, aptuveni miljardu gadu pēc Lielā sprādziena. Šie AGN, kas pazīstami kā CEERS 2782 un CEERS 746, tika identificēti, izmantojot NIRSpec spektroskopiju no programmas Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).

Pētot šo AGN spektrus, pētnieki varēja analizēt svarīgas emisijas līnijas un noteikt, ka abi objekti ir plašas līnijas AGN. Autori izmantoja līniju attiecību diagrammas, lai atšķirtu AGN un zvaigznes veidojošās galaktikas. Tomēr šīs diagrammas nevarēja galīgi klasificēt CEERS 2782 un CEERS 746 to lielās sarkanās nobīdes un zemās metāliskuma dēļ. Turklāt autori aprēķināja supermasīvo melno caurumu masu šo AGN centrā, izmantojot Hα emisijas līniju. Gāzes un putekļu aizsprostojums var ietekmēt šos mērījumus, iespējams, nepietiekami novērtējot melnā cauruma masu.

CEERS 2782 un CEERS 746 atklāšana palīdz pārvarēt plaisu starp vietējo AGN novērojumiem un augstas sarkanās nobīdes kvazāriem. Šīs vājās, augstas sarkanās nobīdes AGN sniedz vērtīgu ieskatu agrīnajā Visumā un supermasīvo melno caurumu veidošanā. Tā kā Džeimsa Veba kosmiskais teleskops turpina atklāt vairāk apslēptu briesmoņu kosmosā, mēs drīz varam atklāt noslēpumus, kas saistīti ar šo masīvo debess objektu izcelsmi.

