Indijas Aditya L1 misija sāk pētīt Saules vēju no kosmosa

Indijas Aditya L1 misija ir veiksmīgi sākusi pētīt enerģētiskās daļiņas saules vējā no kosmosa. Misijas mērķis ir veikt šo pētījumu, izmantojot Supra termisko un enerģētisko daļiņu spektrometru (STEPS), kas ir daļa no Aditya Solar wind Particle Experiment (ASPEX) lietderīgās slodzes.

STEPS ir izstrādājusi Fizikālo pētījumu laboratorija (PRL) ar Kosmosa aplikāciju centra (SAC) atbalstu, un tā kopš 10. septembra darbojas Zemes magnētiskajā laukā. Ierīce turpinās darboties no kosmosa, kad Aditya L1 veiks četrus mēnešus ilgu ceļojumu uz Lagranžas punktu 1, kas atrodas aptuveni 1.5 miljonu km attālumā no Zemes.

STEPS galvenais mērķis ir izpētīt enerģētisko daļiņu vidi no tās pozīcijas L1 punktā. Šie dati palīdzēs uzlabot kosmosa līdzekļu veselību un veiktspēju un sniegs labāku izpratni par to, kā laika gaitā mainās laikapstākļi kosmosā.

STEPS sastāv no sešiem sensoriem, kas novēro dažādus virzienus un mēra supratermālos un enerģētiskos jonus. Vācot datus Zemes orbītu laikā, zinātnieki var analizēt planētu apkārtējo daļiņu uzvedību, jo īpaši Zemes magnētiskā lauka klātbūtnē.

Indijas Kosmosa pētniecības organizācijas (ISRO) 2. septembrī uzsāktās Aditya-L1 misijas mērķis ir sasniegt L1 punktu, izmantojot Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) manevru. L1 punkts ir nozīmīgs saules novērojumiem, un tas ir vieta, kur gravitācijas spēki starp diviem objektiem līdzsvaro viens otru, ļaujot kosmosa kuģim palikt stabilā stāvoklī ilgāku laiku.

(Avots: PRL un SAC, nav norādīti URL)

pēc navigācijas