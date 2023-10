Astronomi atklāj vistālāko ātro radio uzliesmojumu, piedāvājot ieskatu slēptajā Visumā

By

Astronomi ir veikuši revolucionāru atklājumu, atklājot visattālāko ātrā radio uzliesmojumu (FRB), kas jebkad reģistrēts. Šis attālais kosmisko radioviļņu sprādziens, kas pazīstams kā FRB 20220610A, tika novērots no galaktikas, kas atrodas astoņu miljardu gaismas gadu attālumā no Zemes. Uzliesmojums, kas ilgst mazāk nekā milisekundi, ir arī viens no visspēcīgākajiem jebkad novērotajiem.

Eiropas Dienvidu observatorijas ļoti lielajam teleskopam (VLT) bija izšķiroša loma FRB avota galaktikas noteikšanā. Izmantojot VLT, astronomi varēja noteikt, ka šī galaktika ir vecāka un tālāk par jebkuru citu zināmu FRB avotu. Tiek uzskatīts, ka tā ir arī daļa no nelielas saplūstošu galaktiku grupas.

Šim atklājumam ir svarīga ietekme uz Visuma sastāva izpratni. Pašreizējās Visuma masas mērīšanas metodes ir radījušas pretrunīgus rezultātus un apstrīdējušas kosmoloģijas standarta modeli. Izmantojot FRB kā rīku, astronomi cer gūt ieskatu "pazudušajā" matērijā, kas pastāv starp galaktikām.

Ātriem radio uzliesmojumiem ir unikāla spēja noteikt jonizētu materiālu pat telpā, kas tiek uzskatīta par gandrīz tukšu. Tas ļauj astronomiem izmērīt starp galaktikām esošās vielas daudzumu. FRB 20220610A atklāšana apstiprina "Macquart attiecības" esamību, kas nosaka, ka jo tālāk ir ātrs radio uzliesmojums, jo difūzāku gāzi tas atklāj starp galaktikām.

Lai gan precīzs ātro radio uzliesmojumu cēlonis joprojām nav zināms, šis nesenais atklājums apstiprina, ka tie ir izplatīti notikumi kosmosā. Astronomi uzskata, ka šo uzliesmojumu izpēte ne tikai palīdzēs atklāt matēriju starp galaktikām, bet arī palīdzēs labāk izprast Visuma struktūru.

Lai gan šis atklājums atspoguļo pašreizējās teleskopa iespēju robežas, turpmākie sasniegumi piedāvā vēl lielākas iespējas. Kvadrātkilometru masīva observatorija pašlaik būvē divus radioteleskopus Dienvidāfrikā un Austrālijā, kas spēs atklāt tūkstošiem FRB, tostarp tos, kas atrodas daudz tālāk. Turklāt gaidāmais īpaši lielais teleskops, kas tiks būvēts Čīlē, sniegs astronomiem iespēju pētīt uzliesmojumu galaktikas vēl tālāk.

Šis nozīmīgais atklājums paver jaunas iespējas pētniecībai un Visuma slēpto noslēpumu izpētei. Izmantojot ātru radio uzliesmojumu spēku, astronomi ir gatavi paplašināt mūsu izpratnes robežas un izgaismot kosmosa noslēpumus.

