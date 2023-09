Evolūcijas vēsture atklāj lēnu krokodilu augšanu

By

Nesen veiktais pētījums, kas publicēts žurnālā Current Biology ar nosaukumu “Lēnas augšanas izcelsme krokodilu stublāju izcelsmē”, ir atklājis, kāpēc krokodili, tostarp krokodili un aligatori, aug lēni, salīdzinot ar viņu tuvākajiem dzīvajiem radiniekiem, putniem. Pētnieku grupa pētīja 200 miljonus gadus vecu krokodilu senču, kas pazīstami kā krokodilomorfi, fosilo kaulu iekšējo struktūru un atklāja, ka tie aug lēni, līdzīgi kā mūsdienu krokodiliem.

Pētnieki bija pārsteigti, atklājot, ka šo seno krokodilomorfu kaulu audi sastāvēja no veida, ko sauc par paralēlo šķiedru kauliem, kas norāda uz augšanas ātrumu starp viņu strauji augošajiem senčiem un mūsdienu lēnāk augošajiem krokodiliem. Šis atklājums apšauba vispārpieņemto uzskatu, ka dzīvo krokodilu lēna augšana ir saistīta ar to mazkustīgo, daļēji ūdenī dzīvojošo dzīvesveidu. Šie agrīnie krokodilomorfi bija aktīvi un pilnībā sauszemes dzīvnieki, nevis plaši izplatītie plēsēji, kas pastāv mūsdienās.

Pētījums ietvēra arī fosiliju pārbaudi no jaunatklāta gigantiska krokodila priekšteča, kas dzīvoja pirms 210 miljoniem gadu Dienvidāfrikā. Pētnieki analizēja kaulus zem lieljaudas mikroskopa, lai noteiktu vecumu nāves brīdī, ikgadējo augšanas ātrumu un kaulu audu īpašības. Salīdzinot jauno paraugu ar citām zināmām sugām, viņi to identificēja kā ļoti agrīnu krokodilu priekšteci, iespējams, agrāko no grupas, kurā ietilpst mūsdienu krokodili.

Pētnieki atklāja, ka milzu sugas aug lēnāk nekā citi tā laika lielie rāpuļi, piemēram, dinozauri. Šī lēnās augšanas stratēģija saglabājās un vēl vairāk palēninājās nesen attīstītajās krokodilomorfu sugās. Lēna augšana kļuva par raksturīgu visiem zināmajiem krokodilomorfiem, kas cēlušies no saviem senajiem priekštečiem, ļaujot tiem izdzīvot masveida izmiršanas gadījumā triasa perioda beigās.

No otras puses, tiek uzskatīts, ka dinozauri ir pārdzīvojuši masveida izmiršanu, strauji augot. Šis notikums izraisīja ātri augošu dinozauru un lēni augošu krokodilomorfu līdzāspastāvēšanu nākamajā laikmetā, galu galā liekot pamatu augšanas atšķirībām, kas novērotas to mūsdienu pēcnācējiem, putniem un krokodiliem.

Pētījuma atklājumi liecina, ka putnu un krokodilu augšanas ātruma atšķirības tika konstatētas grupas evolūcijas vēstures sākumā, neskatoties uz to, ka viņu kopīgais sencis bija strauji augošs dzīvnieks. Šis pētījums palīdz mums izprast sarežģītos faktorus, kas ietekmē dažādu sugu augšanas modeļus un evolūcijas adaptācijas.

Avoti:

– “Lēnas augšanas izcelsme krokodilu stumbra izcelsmē” – pašreizējā bioloģija

– Prof. Dženifera Bota, Vitvotersrandas Universitāte

– Prof. Jonah Choiniere, Witwatersrand University

– Beilija Veisa, Vitvotersrandas Universitāte

– Pols Barets, Londonas Dabas vēstures muzeja Paleontoloģijas profesors