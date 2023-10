Vai tārpi var piedzīvot bailēm līdzīgas emocijas?

Nesenais pētījums, ko veica pētnieki no Nagojas pilsētas universitātes Japānā un Ziemeļaustrumu universitātes ASV, liecina, ka nematode Caenorhabditis elegans, mazs apaļtārps, var izjust bailēm līdzīgas emocijas. Neskatoties uz to, ka tiem nebija acu, mugurkaula un smadzeņu, tārpi uzrādīja negatīvu reakciju, kad tie tika pakļauti īsam elektriskās strāvas triecienam, un pēc tam vairākas minūtes bēga lielā ātrumā. Pētnieki uzskata, ka šī ilgstošā reakcija norāda uz smadzeņu stāvokli, kas līdzinās bailēm.

Lai gan jautājums par to, vai bezmugurkaulnieki var izjust emocijas, kas līdzīgas cilvēkiem, joprojām tiek apspriests, pierādījumi no iepriekšējiem eksperimentiem ar vēžiem, kamenēm un augļu mušām liecina, ka tie var izjust ilgstošus pozitīvus un negatīvus kognitīvos stāvokļus pēc īpašiem stimuliem. Pats Čārlzs Darvins rakstīja par dusmu, šausmu, greizsirdības un mīlestības izpausmēm kukaiņos, lai gan tas galvenokārt bija balstīts uz antropomorfizāciju, nevis objektīviem eksperimentiem.

Objektīvi izmērīt emocijas dzīvniekiem ir bijis izaicinājums. Tomēr biologi Deivids Andersons un Ralfs Ādolfs 2014. gadā ierosināja sistēmu, kas definē emocijas kā iekšējus, centrālus stāvokļus, ko izraisa specifiski stimuli. Lai to uzskatītu par emocionālu reakciju, dzīvnieka reakcijai ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem, tostarp noturībai pēc stimula izzušanas, pieaugumam vai samazināšanās, reaģējot uz stimula apjomu, dominējošai pārējām uzvedības reakcijām un konsekventai atkarībā no stimula veida.

C. elegans uzvedība atbilst vismaz trim no šiem kritērijiem, reaģējot uz elektriskās strāvas triecienu, kas liecina, ka pat tārpi var izjust pamata emocijas, piemēram, bailes. Tārpi turpināja bēgt no trieciena vietas lielā ātrumā vairāk nekā 2 minūtes pēc tam, kad 45 sekundes bija sajutuši elektrisko maiņstrāvu. Šajā bailīgajā stāvoklī viņi neievēroja tuvumā esošo pārtiku, norādot, ka negatīvais emocionālais stāvoklis nomāc pozitīvos stimulus. Tas arī liecina, ka šī emocionālā reakcija var būt vispārināta, kas nozīmē, ka to var izraisīt dažādi stimuli un ietekmes reakcija uz citiem stimuliem.

Pētījums liecina, ka C. elegans nervu ķēdes var izgaismot emociju regulēšanu visā dzīvnieku valstībā. Izprotot kopīgos emocionālo reakciju mehānismus, zinātnieki var gūt ieskatu noturīgu negatīvu emociju attīstībā, kas novērotas garastāvokļa traucējumos, piemēram, depresijā. Ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai noteiktu, vai apaļtārpi parāda pozitīvu emocionālo stāvokli, reaģējot uz atlīdzību, piemēram, pārtiku.

Pētījums tika publicēts ģenētika.

Avoti:

– Ģenētikas pētījums, ko veica pētnieki no Nagojas pilsētas universitātes un Ziemeļaustrumu universitātes.