Korpusa galaktika NGC 3923: atklāts galaktikas sīpols

Cerro Tololo starpamerikāņu observatorijas tumšās enerģijas kamera (DECam) ir uzņēmusi satriecošu čaulas galaktikas NGC 3923 attēlu. NGC 70, kas atrodas aptuveni 3923 miljonu gaismas gadu attālumā no Zemes, sastāv no slāņveida gredzeniem galaktikas halojos, tādējādi iegūstot to. čaumalu galaktikas klasifikācija. Korpusa galaktikas veido aptuveni 10% no visām eliptiskajām galaktikām, bet pārējie divi galvenie veidi ir spirālveida un neregulārās galaktikas.

Tiek uzskatīts, ka NGC 3923 struktūra ir izveidojusies galaktikas saplūšanas rezultātā, kurā lielākā galaktika absorbēja un nolobīja zvaigznes no mazākas galaktikas. Pēc tam šīs zvaigznes saplūda ar lielākās galaktikas oreolu, kā rezultātā izveidojās koncentriski apvalki. Lai gan DECam attēlā ir redzami tikai daži apvalki, saskaņā ar iepriekšējiem pētījumiem tiek lēsts, ka NGC 3923 var būt vairāk nekā divdesmit čaumalas un, iespējams, pat līdz 42.

Ir konstatēts, ka NGC 3923 ir aptuveni par 50% lielāka nekā mūsu Piena Ceļa galaktika, un tās čaulas ir lielākās starp visām zināmajām gliemežvāku galaktikām. Papildus čaumalām attēlā redzama arī liela gravitācijas lēca, kas ieskauj galaktiku kopu PLCK G287.0+32.9. Gravitācijas lēcas ir objekti kosmosā ar spēcīgiem gravitācijas laukiem, kas saliek gaismu, kas iet caur tiem, ļaujot astronomiem palielināt un pētīt tālu objektus.

Gravitācijas lēcām ir izšķiroša nozīme senās gaismas izpētē Visumā. Saliekot gaismu lokos vai pat veidojot Einšteina gredzenus, gravitācijas lēcas sniedz astronomiem vērtīgu ieskatu kosmosa agrīnajā stadijā. Faktiski vecākās zināmās zvaigznes, kuras vecums ir aptuveni 12.9 miljardi gadu, atklāšana bija iespējama, novērojot gravitācijas lēcu.

Pilna izmēra NGC 3923 attēls parāda mūsu Visuma plašumu un sarežģītību ar neskaitāmiem gaismas spraudeņiem, kas izgaismo ainu. Tas kalpo kā atgādinājums par kosmosa milzīgo mērogu un skaistumu, vienlaikus sniedzot zinātniekiem vērtīgus datus, lai vēl vairāk izprastu Visuma noslēpumus.

Avoti:

- Astronomija un astrofizika

– NOIRLab