Zinātnieki atklāj CRISPR-Cas3bt13 sistēmas 3D struktūru ar solījumiem vīrusu apkarošanai

Zinātnieki ir panākuši izrāvienu gēnu rediģēšanas jomā, detalizēti aprakstot CRISPR-Cas13bt3 trīsdimensiju struktūru, kas ir viena no mazākajām zināmajām CRISPR-Cas13 sistēmām, ko izmanto RNS modifikācijām. Šis atklājums paver ceļu, lai uzlabotu šī gēnu rediģēšanas rīka precizitāti un uzlabotu tā piekļuvi un piegādi mērķa rediģēšanas vietnēm. Pētījums, kas publicēts Nature Communications, izceļ CRISPR-Cas13bt3 unikālās īpašības, kas to atšķir no citiem tās pašas ģimenes proteīniem.

CRISPR sistēmas ir Nobela prēmijas ieguvējas tehnoloģijas, ko izmanto nukleīnskābju, piemēram, RNS un DNS, rediģēšanai. RNS ir vienpavedienu polimēru molekula, kas ir būtiska gēnu ekspresijai, savukārt DNS ir ģenētiski norādījumi attīstībai un augšanai.

Pētnieki no Raisa universitātes izmantoja 3D modelēšanu, lai labāk izprastu CRISPR-Cas13bt3 struktūru un mehānismu. Atšķirībā no citām CRISPR sistēmām, kuru mērķis ir DNS, ar Cas13 saistītās sistēmas, tostarp CRISPR-Cas13bt3, ir vērstas uz RNS. Šai RNS mērķa sistēmai ir liels potenciāls vīrusu apkarošanā, jo daudzi vīrusi izmanto RNS, lai kodētu savu ģenētisko informāciju.

CRISPR-Cas13bt3 mazais izmērs, kurā ir tikai aptuveni 700 aminoskābes, salīdzinot ar parastajām 1200 aminoskābēm, piedāvā priekšrocības, nodrošinot labāku piekļuvi mērķa vietām un piegādi. Pētnieki izmantoja krioelektronu mikroskopiju, lai kartētu CRISPR sistēmas struktūru, izveidojot detalizētu 3D modeli. Pārsteidzoši, viņi atklāja, ka CRISPR-Cas13bt3 darbojas atšķirīgi no citiem Cas13 ģimenes proteīniem. Divu sākotnēji atdalītu domēnu vietā, kas apvienojas, lai veiktu griezumu, šī sistēma izmanto jau esošu šķērveida struktūru, kas apvienota ar saistošiem elementiem, lai mērķētu uz specifiskām RNS vietām.

Pēc tam pētnieki strādāja, lai uzlabotu sistēmas precizitāti, pārbaudot tās aktivitāti un specifiku dzīvās šūnās. Viņu atklājumi tuvina mūs efektīvākiem gēnu rediģēšanas rīkiem, kas var apkarot vīrusus un potenciāli veicināt sasniegumus medicīnā un biotehnoloģijā.

Avots: Nature Communications