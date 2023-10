Oktobra aizraujošie astronomiskie notikumi: priekšskatījums

By

Sezonai mainoties un lapām sākot krist, oktobris mums piedāvā virkni valdzinošu astronomisku notikumu, par kuriem var brīnīties. No kosmosa misijām līdz meteoru lietusgāzēm šis mēnesis solās būt kārums astronomijas entuziastiem.

Viens no ļoti gaidītajiem notikumiem ir NASA Psyche asteroīda misijas palaišana 5. oktobrī. Kosmosa kuģis Psyche pētīs asteroīdu 16 Psyche, kas, domājams, sastāv galvenokārt no metāla. Pētot šo unikālo metālisko pasauli, zinātnieki cer gūt vērtīgu ieskatu sauszemes planētu, tostarp Zemes, kodolu veidošanā. Sākotnēji plānotā 2022. gada septembrī misija aizkavējās tehnisku grūtību dēļ. Palaišana notiks no Floridas Kenedija kosmosa centra.

9. oktobrī Drakonīdu meteoru plūsma sasniegs savu maksimumu. Atšķirībā no citiem meteoru lietusgāzēm, drakonīdi ir visvairāk redzami vakarā vai rītausmā, nevis visu nakti. Lai gan paredzams, ka šī lietusgāze radīs tikai aptuveni desmit meteorus stundā, iepriekšējos gados tā ir pārsteigusi astronomus ar iespaidīgiem displejiem, radot tūkstošiem meteoru stundā. Lai gan šogad tik neparasts šovs netiek prognozēts, ir vērts sekot līdzi pārsteigumiem.

Orionīdu meteoru plūsma, kas saistīta ar slaveno komētu Halley, sasniegs maksimumu 20. oktobrī. Mēness ir tikai 37% apgaismojumā, redzamība šai lietusgāzei būs labvēlīga. Ir zināms, ka orionīdi ražo līdz pat astoņdesmit meteoriem stundā, lai gan pēdējos gados ir novērots tuvāk divdesmit vai trīsdesmit meteoru stundā. Tomēr iespēju būt lieciniekiem šiem debesu brīnumiem nedrīkst palaist garām.

Oktobra pilnmēness, kas pazīstams kā Mednieku mēnesis, spīdēs 28. oktobrī. Šis mēness kopā ar Ražas mēnesi var iestāties septembrī vai oktobrī. Pļaujas mēness ir pilnmēness, kas ir vistuvāk rudens ekvinokcijai, savukārt Mednieku mēness tam seko. Sākotnēji mednieku mēness bija signāls, lai beigtu savu medību sezonu un sagatavotos ziemai, bet tas ir saistīts arī ar citiem nosaukumiem, piemēram, krītošu lapu mēness un žūstošo rīsu mēness.

Astronomijas entuziastiem šī oktobrī ir iespēja vērot meteoru lietusgāzes, atbalstīt kosmosa misijas un novērtēt pilnmēness skaistumu.

Avoti:

– NASA/JPL-Caltech/ASU: Psyche kosmosa kuģa attēla kredīts

– NASA/JPL: Orionīdu meteoru plūsmas attēla kredīts