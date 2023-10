Revolucionāri tekstilizstrādājumi: programmējamā šķiedra piedāvā dinamisku formas maiņu

Iedomājieties jaku, kas pielāgojas mainīgajiem laikapstākļiem, dinamiski pārveidojot savu formu, lai nodrošinātu optimālu izolāciju, temperatūrai pazeminoties. Šī futūristiskā koncepcija drīzumā var kļūt par realitāti, pateicoties MIT pētnieku izrāvienam. FibeRobo, programmējama, iedarbināma šķiedra, var revolucionizēt tekstilrūpniecību, ļaujot audumiem mainīt formu, reaģējot uz temperatūras svārstībām.

Atšķirībā no esošajām formu mainošajām šķiedrām, kurām ir ierobežota funkcionalitāte un kuras ir grūti iekļaut tekstilizstrādājumos, FibeRobo piedāvā daudzpusīgu un izmaksu ziņā efektīvu risinājumu. Šķiedra saraujas, kad temperatūra paaugstinās, un pati apgriežas, kad temperatūra pazeminās, bez nepieciešamības pēc iegultiem sensoriem vai aparatūras. Šo novatorisko materiālu var nemanāmi integrēt tekstilizstrādājumu ražošanas procesos, piemēram, aušanā, adīšanā un izšuvumā, padarot to piemērotu plašam lietojumu klāstam.

Viena no aizraujošākajām iespējām ir programmējamu kompresijas apģērbu izveide, kas palīdz atgūt pēcoperācijas. Apvienojot FibeRobo ar vadošu diegu, kas darbojas kā sildelements, kad caur to iet elektriskā strāva, šie apģērba gabali var ne tikai nodrošināt kompresiju, bet arī pielāgot to formu, pamatojoties uz digitālo informāciju, piemēram, datiem no sirdsdarbības sensora.

"Šis pētījums paver jaunas robežas tekstilrūpniecībā. Tekstilizstrādājumi vienmēr ir bijuši svarīga mūsu dzīves sastāvdaļa, taču tie ir bijuši pasīvi un nereaģē. FibeRobo nodrošina audumiem tik ļoti nepieciešamo pielāgošanās spēju un atsaucību,” saka vadošais autors Džeks Formens.

FibeRobo izstrāde bija iespējama, izmantojot šķidro kristālu elastomērus (LCE), materiālu, kam karsējot piemīt unikālas īpašības. Pētnieki sintezēja LCE šķiedras, kas darbojas klusi un dramatiski maina formu, reaģējot uz temperatūras izmaiņām. Rūpīgi kontrolējot LCE materiāla sastāvu, viņi varēja izveidot šķiedras, kas darbojas ādai drošā temperatūrā, padarot tās piemērotas valkājamiem audumiem.

Lai gan LCE šķiedru ražošanas process var būt sarežģīts, MIT pētnieki ir izstrādājuši mašīnu, kas pārvar šos šķēršļus. Šī iekārta, kas izgatavota, izmantojot 3D drukātas un ar lāzeru grieztas detaļas, ļauj efektīvi un precīzi izgatavot FibeRobo šķiedras.

Kopumā šim novatoriskajam pētījumam ir milzīgs potenciāls, lai pārveidotu tekstilrūpniecību, ļaujot izveidot pielāgojamus un atsaucīgus audumus. No gudriem apģērbiem līdz moderniem medicīnas apģērbiem, FibeRobo varētu mainīt to, kā mēs mijiedarbojamies ar tekstilizstrādājumiem un gūstam no tiem labumu.

FAQ

J: Kas ir FibeRobo?

A: FibeRobo ir programmējama, iedarbināma šķiedra, ko izstrādājuši MIT pētnieki, kas var mainīt formu, reaģējot uz temperatūras izmaiņām.

J: Kā FibeRobo atšķiras no citām formu mainošām šķiedrām?

A: FibeRobo piedāvā lielāku funkcionalitāti, to var nemanāmi integrēt tekstilizstrādājumos, un tam nav nepieciešami iegulti sensori vai aparatūra.

J: Kādi ir FibeRobo potenciālie pielietojumi?

A: FibeRobo var izmantot, lai izveidotu programmējamus kompresijas apģērbus, viedus apģērbus un citus audumus, kas var pielāgoties dažādām vajadzībām un apstākļiem.

J: Kā tiek izgatavots FibeRobo?

A: Ražošanas process ietver šķidro kristālu elastomēra (LCE) šķiedru sintēzi, kuras pēc tam tiek iekļautas tekstilizstrādājumos, izmantojot standarta ražošanas metodes.

J: Vai FibeRobo ir piemērots valkājamiem audumiem?

A: Jā, FibeRobo ir paredzēts darbībai ādai drošā temperatūrā, padarot to piemērotu integrēšanai valkājamos audumos.