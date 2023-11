Jauns ieskats Kepler-385 planētu sistēmā

By

Mūsu izpratne par planētu sistēmām ārpus mūsu Saules sistēmas turpina paplašināties, jo NASA pensionētais Keplera kosmosa teleskops sniedz revolucionārus atklājumus. Jaunākais atradums ir Kepler-385 sistēma, kas sastāv no septiņām intriģējošām planētām ar unikālām īpašībām.

Viena šīs sistēmas atšķirīgā iezīme ir intensīvais karstums, ko piedzīvo katra planēta. Šīs planētas, kas peld ar starojuma siltumu no savas saimniekzvaigznes, pārspēj visas mūsu Saules sistēmas siltuma ziņā uz laukuma vienību.

Kepler-385 sistēma izceļas starp saviem kolēģiem, jo ​​visas septiņas planētas ir lielākas par Zemi, bet mazākas par Neptūnu. Tas padara to par vienu no retajām sistēmām, kas satur vairāk nekā sešas apstiprinātas planētas vai planētu kandidātes. Šī atklājuma nozīmi uzsver fakts, ka tas ir daļa no jaunā Keplera kataloga, kurā ir iekļauti gandrīz 4,400 planētu kandidāti un vairāk nekā 700 daudzplanētu sistēmas.

Vadošais autors Džeks Lisauers no NASA Eimsas pētniecības centra uzsver šī jaunā kataloga nozīmi. Izmantojot līdz šim precīzāko Keplera planētu kandidātu sarakstu un to īpašības, astronomi tagad var iedziļināties šo eksoplanetu īpašību izpratnē. Lisauers atzīst Keplera misijas izšķirošo lomu, mainot mūsu zināšanas par eksoplanētām un to, kā šis katalogs veicinās turpmāku izpēti.

Kepler-385 sistēmas zvaigzne, kas ir līdzīga mūsu Saulei, bet nedaudz lielāka un karstāka, ieņem galveno vietu. Tiek uzskatīts, ka abām iekšējām planētām, kas ir nedaudz lielākas par Zemi, ir akmeņainas kompozīcijas ar iespējamu atmosfēru. Turpretim atlikušajām piecām planētām ir dubults Zemes rādiuss, un ir paredzams, ka tās ieskauj blīva atmosfēra.

Šī jaunākā kataloga visaptverošais raksturs ļauj mums gūt vēl nebijušu ieskatu Kepler-385 sistēmā. Lai gan iepriekšējie katalogi koncentrējās uz eksoplanetu izplatības noteikšanu, šis pētījums paplašina darbības jomu, lai sniegtu detalizētu šo valdzinošo planētu sarakstu.

FAQ

J: Cik planētu ir Kepler-385 sistēmā?

A: Kepler-385 sistēma sastāv no septiņām planētām.

J: Kā Kepler-385 sistēmas planētas atšķiras no mūsu Saules sistēmas planētām?

A: Atšķirībā no mūsu kaimiņu planētām visas septiņas planētas šajā sistēmā ir lielākas par Zemi, bet mazākas par Neptūnu.

J: Kas ir unikāls Kepler-385 sistēmā?

A: Tā ir viena no nedaudzajām zināmajām planētu sistēmām ar vairāk nekā sešām apstiprinātām planētām vai planētu kandidātēm.

Avoti:

NASA: https://www.nasa.gov