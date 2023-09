Cilvēki zaudē visu dzīvības koka zaru, brīdina jauns pētījums

By

Nesen veiktais pētījums, kas publicēts Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), atklāja, ka cilvēki izraisa veselu "Dzīvības koka" zaru izzušanu, radot bažas par iespējamu sesto masveida izzušanu. Pētījums, ko veica Meksikas Nacionālās autonomās universitātes pētnieki, koncentrējas uz visu ģinšu izzušanu, kas ir klasifikācija starp sugām un ģimenēm.

Atšķirībā no iepriekšējiem pētījumiem, kuros tika pārbaudīta tikai atsevišķu sugu izzušana, šajā pētījumā analizēta visu ģinšu izzušana. Tas ir nozīmīgs ieguldījums, jo sniedz dziļāku izpratni par pašreizējiem izmiršanas rādītājiem. Profesors Džerardo Sebaloss, viens no pētījuma līdzautoriem, uzsver, ka izzušanas krīze ir tikpat smaga kā klimata pārmaiņu krīze, taču bieži tiek ignorēta.

Izpētot Starptautiskās Dabas aizsardzības savienības (IUCN) datus, pētnieki atklāja, ka pēdējo 73 gadu laikā ir izmirušas 500 ģintis, un lielākā daļa izzušanas gadījumu notikuši pēdējos divos gadsimtos. Tas ir satraucoši, jo, pamatojoties uz iepriekšējiem izmiršanas rādītājiem, tajā pašā laika posmā vajadzēja zaudēt tikai divas ģintis.

Pētījumā par galvenajiem šo izzušanas cēloņiem ir norādītas tādas cilvēka darbības kā biotopu iznīcināšana, pārzveja un medības. Pat vienas ģints zaudēšanai var būt tālejošas sekas ekosistēmām. Pētnieki uzskata, ka ir nepieciešama steidzama rīcība, lai novērstu civilizāciju turpmāku zudumu un sabrukumu.

Lai gan ekspertu vidū valda vienprātība, ka pašreizējais izmiršanas līmenis ir satraucošs, joprojām tiek apspriests jautājums par to, vai tas atbilst sestās masveida izmiršanas kritērijiem. Masveida izmiršana ir definēta kā 75% sugu izzušana īsā laika periodā. Tomēr, ja pašreizējie izmiršanas rādītāji saglabājas vai palielinās, visticamāk, notiks masveida izmiršana.

Pētījuma autori uzsver nepieciešamību noteikt prioritāti dabisko dzīvotņu aizsardzībai un atjaunošanai, lai novērstu turpmāku izzušanu. Viņi uzskata, ka joprojām ir iespējams izglābt daudzas ģintis, ja tiek nekavējoties rīkoties.

Avoti: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Definīcijas:

Ģints: dzīvo būtņu klasifikācijā ģints ir šķirne starp sugu un ģimeni.

Sugas: organismu grupa, kam ir līdzīgas īpašības un kas var vairoties, lai radītu auglīgus pēcnācējus.

Masveida izzušana: straujš ievērojama sugu procentuālā daudzuma zudums īsā laika periodā, izraisot lielas ekoloģiskas un evolūcijas izmaiņas.

Dzīvības koks: metaforisks dažādu sugu attiecību attēlojums, izsekojot to evolūcijas vēsturei līdz kopējam priekštecim.