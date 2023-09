Zinātnieki atklāj ar silīcija dioksīdu pārklātu nanodimantu ķīmisko mehānismu kvantu skaitļošanai un bioloģiskajai marķēšanai

Pētnieki no Sanhosē Valsts universitātes (SJSU) ir atklājuši saistīšanas mehānismu, kas ir atbildīgs par viendabīgu silīcija dioksīda apvalku veidošanos uz nanodimantiem. Lai pētītu nanomateriālus, komanda izmantoja jaudīgus rentgena starus, ko ģenerēja Stenfordas sinchrotrona starojuma gaismas avots (SSRL) SLAC Nacionālajā paātrinātāja laboratorijā. Rezultāti, kas publicēti žurnālā ACS Nanoscience Au, sniedz būtisku ieskatu ķīmijā, kas saistīta ar silīcija dioksīda pārklājumu nanodimantu radīšanā.

Nanodimanti ir īpaši mazi sintētiskie dimanti ar ievērojamām īpašībām. Neskatoties uz to nelielo izmēru, nanodimantiem ir ideāls oglekļa režģis, un tie var reaģēt uz magnētiskajiem laukiem, elektriskajiem laukiem un gaismu istabas temperatūrā. Šīs unikālās īpašības padara nanodimantus piemērotus dažādiem lietojumiem, tostarp kvantu skaitļošanai un šūnu biomarķēšanai.

Lai uzlabotu nanodimantu funkcionalitāti, pētnieki ir pievērsušies dimanta daļiņu pārklāšanai ar silīcija dioksīdu. Silīcija dioksīds nodrošina ne tikai gludu un aizsargājošu nanodimantu apvalku, bet arī ļauj mainīt virsmu. Pievienojot silīcija dioksīda pārklājumam īpašus marķējumus, zinātnieki var novirzīt nanodimantus, lai tie mērķētu uz konkrētām šūnām vai vietām. Šai nanodimantu kustības kontrolei ir būtiska ietekme uz lietojumiem biomedicīnā un biotehnoloģijā.

Vairāk nekā desmit gadus zinātnieki ir neizpratnē par nanodimantu silīcija dioksīda pārklājuma veidošanās mehānismu. SJSU pētnieki atklāja, ka spirta ķīmiskajām grupām uz nanodimanta virsmas ir izšķiroša nozīme silīcija dioksīda čaulu augšanas veicināšanā. Viņi atklāja, ka amonija hidroksīda ievadīšana ar etanolu pārklāšanas procesā izraisa šo spirta grupu veidošanos.

Lai pārbaudītu virsmas, kas paslēptas zem silīcija dioksīda pārklājuma, SJSU pētnieki izmantoja SSRL rentgena iekārtas. Viņi izmantoja pārejas malas sensoru, īpaši jutīgu termometru, lai noteiktu temperatūras izmaiņas un pārvērstu tās rentgenstaru enerģijā. Izmantojot rentgena absorbcijas spektroskopiju (XAS), komanda pētīja nanodimantu virsmas un izmērīja silīcija dioksīda pārklājuma biezumu nanometru mērogā. Rezultāti parādīja XAS efektivitāti, pētot iegremdētus materiālus, piemēram, nanodimantus.

Zināšanas, kas iegūtas, izprotot ar silīcija dioksīdu pārklātu nanodimantu savienošanas mehānismu, paver pētniekiem jaunas iespējas. Pētījuma galvenais pētnieks Abraham Wolcott plāno izpētīt citu materiālu, piemēram, titāna un cinka oksīdu, izmantošanu nanodimantu pārklāšanai. Šie alternatīvie pārklājumi varētu vēl vairāk paplašināt nanodimantu pielietojumu kvantu uztverē un bioloģiskajā marķēšanā.

Šī pētījuma atklājumi sniedz vērtīgu ieskatu nanodimantu pārklājumu ķīmijā un piedāvā iespējas optimizēt silīcija dioksīda apvalku un izpētīt citus pārklājuma materiālus. Labāk izprotot ar silīcija dioksīdu pārklātu nanodimantu ķīmisko mehānismu, pētnieki var turpināt atraisīt šo mazo dimantu potenciālu kvantu skaitļošanas un biomarķēšanas lietojumos.

Avots:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights in Silica Growth on Nanoscale Diamond, using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033