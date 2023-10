Apdraudēto sugu slēpto ģenētisko noslēpumu atklāšana

Starptautiska sadarbība ir uzsākusi neparastu misiju, lai atklātu Zemes apdraudēto sugu ģenētiskos noslēpumus. Konektikutas Universitātes Bioloģiskās daudzveidības un saglabāšanas genomikas komanda sadarbībā ar Oxford Nanopore Technologies un ASV Lauksaimniecības departamenta meža dienestu vada iniciatīvu, lai kartētu aizmirsto apdraudēto sugu DNS.

Projekts sākās ar studentu grupu, kas kartēja apdraudētā sviestriekstu koka DNS. Sviestriekstu koks, kura dzimtene ir Ziemeļamerika, saskaras ar populācijas samazināšanos no Āzijas importētas sēnes dēļ. Sekvenējot sviestriekstu koka genomu, pētnieki cer gūt ieskatu tā izdzīvošanas mehānismos un, iespējams, glābt sugu no izzušanas.

Šis revolucionārais darbs ir tikai sākums. Komanda plāno sekvencēt citu apdraudētu sugu DNS, piemēram, ķirbju pelnus, dziļūdens koraļļus un sarkano kakadu. Izmantojot šo visaptverošo pētījumu, zinātnieku mērķis ir izveidot ģenētiskās informācijas bibliotēku, kas var sniegt informāciju par atjaunošanas un saglabāšanas lēmumiem.

Daudzas no šīm sugām nav plaši zinātniski pētītas, un to DNS sekvences lielākoties nav zināmas. Sekvenējot apdraudēto sugu genomus, zinātnieki var iegūt dziļāku izpratni par to unikālajām īpašībām un identificēt gēnus, kas veicina to izdzīvošanu.

Viens no šī pētījuma aizraujošajiem aspektiem ir šajās sugās novērotā ploidijas dažādība. Lielākā daļa dzīvnieku ir diploīdi, un tiem ir divas katras hromosomas kopijas, savukārt daži augi var būt tri- vai tetraploīdi. Tomēr tiek uzskatīts, ka šogad sekvencētais ķirbju osis ir oktaploīds, kas pārsniedz cerības un rada intriģējošus jautājumus par tā ģenētiku.

Šī projekta ietekme pārsniedz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Tas arī nodrošina vērtīgu reālās pasaules pētniecības pieredzi bakalaura studentiem, ļaujot viņiem sniegt ieguldījumu zinātniskās izpētes un saglabāšanas pasākumos.

Jautājumi un atbildes:

J: Kas ir DNS?

A: DNS jeb dezoksiribonukleīnskābe ir molekula, kurai ir ģenētiski norādījumi attīstībai, augšanai un vairošanai. Tas sastāv no nukleotīdiem un veido dubultās spirāles struktūru. DNS atrodas gandrīz katrā organisma šūnā.

J: Kas ir suga?

A: Suga ir dzīvo organismu grupa, kam ir kopīgas īpašības un kas var krustoties, lai iegūtu auglīgus pēcnācējus. Tas ir pamatjēdziens bioloģijā, ko izmanto, lai klasificētu un organizētu dzīves daudzveidību.

J: Kā DNS sekvencēšana palīdz apdraudētajām sugām?

A: Apdraudēto sugu DNS sekvencēšana sniedz ieskatu to izdzīvošanas mehānismos un identificē ģenētiskās iezīmes, kas veicina to noturību. Šī informācija var vadīt saglabāšanas pasākumus un, iespējams, glābt sugas no izzušanas.

J: Kāpēc apdraudēto sugu DNS kartēšana ir svarīga?

A: Apdraudēto sugu DNS kartēšana palīdz izveidot ģenētiskās informācijas bibliotēku, kas var sniegt informāciju par atjaunošanas un saglabāšanas lēmumiem. Tas arī veicina zinātnes atziņas, atklājot jaunus ieskatus šo sugu unikālajā ģenētiskajā uzbūvē.