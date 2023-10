Zinātnieki atklāj, ka griežas melnais caurums ar strūklu

Zinātnieki ir veikuši revolucionāru atklājumu, atrodot pārliecinošus pierādījumus par melnā cauruma griešanos. Zinātnieku komanda no Ķīnas, Japānas, Itālijas un Amerikas Savienotajām Valstīm novēroja milzīgu melno caurumu Galaxy M87 izstarojošās strūklās, kurām bija līdzīga griešanās kustība kā augšpusē. Šis atklājums tika balstīts uz divu gadu desmitu novērošanas datu analīzi no globālā radioteleskopu tīkla, pētniekiem atzīmējot, ka bija nepieciešami aptuveni 11 gadi, lai strūklas pabeigtu vienu pilnu ciklu.

Šī ir pirmā reize, kad zinātnieki ir novērojuši melnā cauruma griešanos. 2019. gadā tika kopīgots supermasīva melnā cauruma attēls M87 galaktikas centrā, kas atrodas 55 miljonu gaismas gadu attālumā no Zemes. Zinātnieki no Zhejiang Lab Ķīnā turpināja pētīt šo konkrēto melno caurumu un pamanīja, ka tā strūkla, šķiet, ir vērsta citā virzienā, salīdzinot ar iepriekšējiem novērojumiem. Lai izpētītu šo fenomenu, no 2000. līdz 2022. gadam tika savākti dati no vismaz diviem desmitiem radioteleskopu Ķīnā, Japānā, Dienvidkorejā, Itālijā un Krievijā.

Turpmāka datu analīze atklāja, ka strūklai bija periodiskas svārstības, kas atkārtojas aptuveni ik pēc 11 gadiem un ar slīpuma leņķi aptuveni 10 grādi. Lai labāk izprastu šo procesu, zinātnieki veica teorētiskās analīzes un skaitliskās simulācijas, izmantojot superdatoru Japānas Nacionālajā astronomijas observatorijā. Viņi atklāja, ka melnā cauruma faktiskā griešanās ass nebija perfekti saskaņota ar tā gredzena rotācijas asi. Rezultātā telpas-laika audums tika vilkts, izraisot strūklu šūpošanos, kas ir Alberta Einšteina sākotnēji paredzētā parādība.

Šis atklājums piedāvā aizraujošu iespēju zinātniekiem padziļināt izpratni par to, kā veidojas supermasīvi melnie caurumi. Pētot melno caurumu griešanās uzvedību, pētnieki cer atklāt jaunas atziņas un izgaismot Visuma noslēpumus.

Avoti:

– [Avota nosaukums]

– [Avota nosaukums]