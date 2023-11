Neitronu zvaigžņu sadursmes: Kilonovu pārsteidzošā spēka izpēte

Zinātnieki nesen ir veikuši revolucionāru pētījumu, lai izpētītu iespējamos draudus, ko dzīvībai uz Zemes rada neitronu zvaigžņu sadursme, kas pazīstama kā kilonova. Lai gan šie kosmiskie notikumi ir vieni no sprādzienbīstamākajiem un spēcīgākajiem Visumā, to ietekme uz mūsu planētu ir atkarīga no to tuvuma. Šajā pētījumā, kuru vadīja Haille Perkins no Ilinoisas Universitātes Urbana-Champaign, pētnieki atklāja, ka kilonova, kas rodas aptuveni 36 gaismas gadu attālumā no Zemes, var atbrīvot starojumu, kas var izraisīt izzušanas līmeņa notikumu. Tas nozīmē satriecošu aptuveni 212 triljonu jūdžu attālumu, padarot to par būtisku bīstamu zonu.

Tomēr labā ziņa ir tāda, ka šāda katastrofāla notikuma iespējamība ir neticami niecīga. Kilonovae ir ārkārtīgi reti sastopamas, un to ātrās sastopamības dēļ ir grūti noteikt. Zinātniekiem tikai nesen izdevās novērot vienu, izmantojot Džeimsa Veba kosmosa teleskopu, pateicoties tā uzlabotajām iespējām. Šīs debesu parādības rodas, kad divas neitronu zvaigznes orbītā spirālē kopā un saduras, izraisot sprādzienus, kas ir 10,000 XNUMX reižu spožāki par supernovu, tikai pussekundes laikā atbrīvojot milzīgu enerģijas daudzumu.

Sākotnējais sprādziens rada intensīvu gamma staru uzliesmojumu, kas ilgst tikai dažas sekundes. Lai gan nokļūšana šajā starojumā ātri izrādītos letāla, iespējamība ir maza, jo sprādziens ir šaurs virziens uz āru no sadursmes centra. Kilonovae rada arī apkārtējo daļiņu un putekļu rentgena emisiju pēcspīdumu, kas varētu radīt draudus, ja atrodamies 16.3 gaismas gadu attālumā no notikuma. Tomēr vissmagākās sekas būtu kosmiskie stari, kas no sprādziena izplūst visos virzienos. Ja tie sasniegtu Zemi, tie noņems mūsu aizsargājošo ozona slāni, atstājot mūs neaizsargātus pret kaitīgajiem ultravioletajiem stariem tūkstošiem gadu.

Par laimi, kilonovu retums nozīmē, ka mums ir lielāka iespēja saskarties ar citiem apdraudējumiem, piemēram, asteroīdu triecieniem, saules uzliesmojumiem vai supernovu sprādzieniem, kas, visticamāk, var kaitēt dzīvībai uz mūsu planētas. Tātad, lai gan šīs neitronu zvaigžņu sadursmes patiešām ir valdzinoši un prātam neaptverami notikumi, to potenciāls apdraudēt cilvēci joprojām ir minimāls.

Bieži uzdotie jautājumi (Bieži uzdotie jautājumi)

Kas ir kilonova?

Kilonova ir kosmisks notikums, kas notiek, kad divas riņķojošās neitronu zvaigznes spirālē kopā un saduras, izraisot spēcīgu sprādzienu, ko pavada intensīva enerģijas izdalīšanās.

Cik tuvu kilonovai ir jāatrodas Zemei, lai tā radītu draudus?

Saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem kilonovai vajadzētu notikt aptuveni 36 gaismas gadu attālumā no Zemes, lai tas varētu izraisīt izzušanas līmeņa notikumu.

Kādas ir ar kilonovām saistītās iespējamās briesmas?

Briesmas ietver sākotnējo gamma staru uzliesmojumu, kas var izrādīties nāvējošs, ja tiek pakļauts, kā arī rentgena emisijas apkārtējās daļiņās un putekļos, kas var būt kaitīgi, ja notikums notiek 16.3 gaismas gadu attālumā no mūsu planētas. Tomēr visnozīmīgākais drauds ir kosmiskie stari, kas noņem mūsu ozona slāni, atstājot mūs ilgstoši pakļauti kaitīgam ultravioletajam starojumam.

Vai kilonovas ir izplatītas?

Nē, kilonovas ir neticami reti sastopamas, un tās ir grūti atklāt, jo tās ir īslaicīgas. Zinātniekiem tikai nesen ir izdevies to novērot, izmantojot Džeimsa Veba kosmosa teleskopu.

Kādi citi apdraudējumi, visticamāk, ietekmēs Zemi?

Citi apdraudējumi, kas rada lielāku varbūtību ietekmēt dzīvību uz Zemes, ir asteroīdu triecieni, saules uzliesmojumi un supernovas sprādzieni. Šie notikumi ir biežāk sastopami, salīdzinot ar kilonovām.