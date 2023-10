Atomu, molekulu un matērijas pamati

Atomi ir matērijas pamatelementi. Tie sastāv no kodola, kurā ir pozitīvi lādēti protoni un neuzlādēti neitroni, ko riņķo negatīvi lādēti elektroni. Kad divi vai vairāki atomi savienojas kopā noteiktā proporcijā un struktūrā, tie veido ķīmisku vielu, kas pazīstama kā molekula. Piemēram, ūdens (H2O) ir molekula, kas sastāv no diviem ūdeņraža atomiem, kas saistīti ar vienu skābekļa atomu.

Matērija attiecas uz jebko, kas aizņem vietu un kam ir masa. Tas var pastāvēt dažādos stāvokļos, piemēram, cietā, šķidrā vai gāzveida stāvoklī. Cietām vielām, tāpat kā kristāliem, ir organizēta struktūra ar simetrisku atomu vai molekulu izvietojumu. Šķidrumi, piemēram, ūdens vai eļļa, plūst brīvi, bet saglabā nemainīgu tilpumu. No otras puses, gāzēm nav noteiktas formas vai tilpuma, un tās sastāv no atsevišķām molekulām, kas brīvi pārvietojas.

Atmosfēra ir gāzu apvalks, kas ieskauj Zemi vai citus debess ķermeņus. Mākoņi, kas sastāv no ūdens pilieniem vai ledus daļiņām, ir gaisā esošu daļiņu masas, kas vēja vadīti pārvietojas augstu Zemes atmosfērā. Komētas ir debess objekti, kas sastāv no ledus un putekļu kodola. Kad komēta iet garām saulei, karstums izraisa ledus iztvaikošanu, radot redzamu asti.

Orgāni ir dažādas organisma daļas, kas veic noteiktas funkcijas. Piemēram, olnīcas ir orgāns, kas atbild par olšūnu ražošanu, un smadzenes ir orgāns, kas apstrādā nervu signālus. Olbaltumvielas, kas sastāv no garām aminoskābju ķēdēm, ir būtiskas molekulas, kas veido dzīvo šūnu, muskuļu un audu pamatu. Viņiem ir izšķiroša loma dažādos bioloģiskos procesos.

Ķīmijas pasaulē sāļi ir savienojumi, kas veidojas, apvienojot skābi ar bāzi, kas bieži sastopama okeānā kā jūras sāls. Pārdzesēšana attiecas uz šķidruma vai gāzes atdzesēšanas procesu zem tā sasalšanas punkta bez tā sacietēšanas. Tas ir piemērs tam, kā matērija var pastāvēt dažādos stāvokļos, demonstrējot atomu un molekulu aizraujošās īpašības.

Avoti:

- atmosfēra: gāzu apvalks, kas ieskauj Zemi, citu planētu vai mēnesi

- atoms: ķīmiskā elementa pamatvienība

- ķīmiskā viela: viela, kas veidojas no diviem vai vairākiem atomiem, kas savienojas noteiktā proporcijā un struktūrā

- mākonis: molekulu vai daļiņu, piemēram, ūdens pilienu, strūklas, kas pārvietojas ārēja spēka iedarbībā.

- komēta: debess objekts, kas sastāv no ledus un putekļu kodola

- kristāls: cieta viela, kas sastāv no simetriska, sakārtota, trīsdimensiju atomu vai molekulu izkārtojuma

- šķidrums: materiāls, kas brīvi plūst, bet saglabā nemainīgu tilpumu

- matērija: kaut kas, kas aizņem vietu un kam ir masa

- molekula: elektriski neitrāla atomu grupa, kas pārstāv mazāko iespējamo ķīmiskā savienojuma daudzumu

- orgāns: dažādas organisma daļas, kas veic vienu vai vairākas noteiktas funkcijas

- olbaltumvielas: savienojums, kas izgatavots no vienas vai vairākām garām aminoskābju ķēdēm

- sāls: savienojums, ko iegūst, apvienojot skābi ar bāzi

- jūra: okeāns vai reģions, kas ir daļa no okeāna

- ciets: stingrs un stabils pēc formas; nav šķidrs vai gāzveida

- supercool: īpašības vārds šķidrumam vai gāzei, kas lēnām atdzesēta līdz zem sasalšanas punkta, nekļūstot par cietu.

