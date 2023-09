Tasmānijas tīģeris: pētnieki veiksmīgi atgūst RNS no izmirušām sugām

By

Nozīmīgā izrāvienā zinātnieki ir veiksmīgi ekstrahējuši RNS no saglabātajiem Tasmānijas tīģera, izmiruša marsupial, paraugiem, kas datēti ar 1891. gadu. Šī ir pirmā reize, kad RNS, mazāk stabils ģenētiskais materiāls nekā DNS, ir iegūta no izmirušas sugas. Eksemplāri tika glabāti muzejā Stokholmā, Zviedrijā.

RNS atgūšana no Tasmānijas tīģeru paraugiem sniedz vērtīgu ieskatu šo izmirušo dzīvnieku bioloģijā un metabolismā. RNS sekvencēšana sniedz informāciju par gēnu komplementiem un gēnu aktivitāti, kas ir būtiski, lai izprastu izmirušo sugu pazīmes un īpašības.

Iepriekš DNS tika veiksmīgi iegūta no seniem organismiem, taču šis pētījums parāda iespēju atgūt RNS no izmirušām sugām. Tasmānijas tīģeru paraugu saglabāšana, neskatoties uz to, ka tie tiek uzglabāti istabas temperatūrā skapī, apšauba pieņēmumu, ka RNS šādos apstākļos ātri sadalās. Šis atklājums paver jaunas iespējas izmirušu sugu pētīšanai un atjaunošanai.

Papildus tās nozīmei izmirušo sugu izpratnē, spēja atgūt RNS no seniem vīrusiem varētu palīdzēt pētīt pagātnes pandēmijas. RNS ir izšķiroša loma no DNS saņemtās ģenētiskās informācijas nodošanā, nodrošinot olbaltumvielu sintēzi un regulējot šūnu metabolismu.

Tasmānijas tīģeris, kas pazīstams arī kā tilacīns, bija virsotnes plēsējs visā Austrālijā un tuvējās salās, līdz cilvēka darbības rezultātā tas izzuda. Cilvēku ierašanās Austrālijā apmēram pirms 50,000 18 gadu, kam sekoja Eiropas kolonizācija 1936. gadsimtā, izraisīja iedzīvotāju skaita samazināšanos un galu galā Tasmānijas tīģera nāvi. Viņi tika pasludināti par draudiem mājlopiem, kā rezultātā viņiem tika piešķirta balva. Pēdējais zināmais Tasmānijas tīģeris nomira nebrīvē XNUMX. gadā.

Centieni “iznīcināt” noteiktas sugas, tostarp Tasmānijas tīģeri, ir uzsākti pēc privātām iniciatīvām. Lai gan izmirušo sugu atjaunošana no dzīviem radiniekiem rada izaicinājumus, šis pētījums uzsver turpmāku izmirušo dzīvnieku bioloģijas pētījumu nozīmi.

Avoti:

- Reuters