Zinātnieki veiksmīgi ekstrahē RNS no izmirušā Tasmānijas tīģera — kas tālāk?

By

2023. gada septembrī zinātnieki panāca lielu izrāvienu, veiksmīgi ekstrahējot RNS no Tasmānijas tīģera, kas ir izmiris radījums. Ekstrahētā RNS bija no parauga, kas ir vairāk nekā 130 gadus vecs un pašlaik atrodas Zviedrijas Dabas vēstures muzejā. Šis revolucionārais atklājums ir devis ģenētiķiem vērtīgu ieskatu par to, kā darbojās šī izmirušā dzīvnieka gēni. Šī pētījuma rezultāti tika publicēti zinātniskajā žurnālā Genome Research.

Tasmānijas tīģeris, pazīstams arī kā tilacīns, bija plēsīgs marsupial, kas savulaik klaiņoja Austrālijā, Jaungvinejā un Tasmānijā. Precīzs tās izzušanas iemesls joprojām nav zināms, taču tiek uzskatīts, ka cilvēku vajāšanai bija nozīmīga loma. Pēdējais zināmais tilacīns, vārdā Benjamins, nomira nebrīvē 1936. gadā.

Lai gan pētījuma galvenais uzsvars nebija uz izmirušu sugu klonēšanu, spēja iegūt, analizēt un sekvencēt veco RNS paver iespējas atjaunot izmirušās sugas nākotnē. Ģenētiķis Emilio Mármol Sánchez, pētījuma galvenais autors, atbalsta vairāk pētījumu par šo izmirušo dzīvnieku bioloģiju. Tomēr izmirušas sugas atjaunošanas process, izmantojot gēnu rediģēšanu dzīviem dzīvnieku radiniekiem, ir sarežģīts un laikietilpīgs.

Tilacīna atjaunošanas centienus vada profesors Endrjū Pasks no Melburnas universitātes. Viņš norādīja, ka RNS atklāšana vecajos muzejos un senajos paraugos ievērojami padziļina mūsu izpratni par izmirušo dzīvnieku bioloģiju. Augšāmcelšanās process ietver izmirušās sugas tuvākā dzīvā radinieka DNS rediģēšanu, embriju izveidi ar pārskatītajiem genomiem un piemērotas surogātmātes atrašanu pēcnācējiem. Lai gan ir sekvencēti aptuveni 20 izmirušu sugu genomi, 2022. gadā neviena no šīm sugām nav veiksmīgi atjaunota.

Klonēšana ir līdzīgs process, ko var apsvērt, tiklīdz suga ir veiksmīgi atdzimusi. Tomēr pašlaik galvenā uzmanība tiek pievērsta ģenētiskās atjaunošanas izmantošanai, nevis klonēšanai. Klonēšana ietver DNS pārnešanu no somatiskās šūnas uz olšūnu, kurai ir noņemts kodols un DNS, un pēc tam attīstās embrijs. Pēc tam embrijs tiek implantēts surogātmātei, lai izaugtu par dzīvu izmirušās sugas kopiju.

Visbeidzot, veiksmīga RNS ekstrakcija no Tasmānijas tīģera paver jaunas iespējas ģenētiskai izpētei un iespējamai izmirušo sugu augšāmcelšanās. Lai gan izmirušas sugas atjaunošanas process ir sarežģīts un izaicinošs, zinātnieki virza zināšanu robežas šajā jomā. Nākotnē var būt iespēja redzēt sen zaudētas sugas, kas atkal staigās pa Zemi.

Avoti:

- CNN

- Austrālijas muzejs

- Reuters

- National Geographic