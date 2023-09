Pētnieki ekstrahē RNS no izmirušā Tasmānijas tīģera

By

Zinātnieki pirmo reizi ir veiksmīgi ieguvuši RNS no izmirušas sugas. Tilacīns, pazīstams arī kā Tasmānijas tīģeris, bija plēsīgs marsupial, kas izmira 1936. gadā. Stokholmas universitātes un Stokholmas Paleoģenētikas centra pētnieku grupai Stokholmā izdevās atgūt RNS no 130 gadus veca tilacīna parauga. Dabas vēstures muzejs.

RNS (ribonukleīnskābe) ir molekula, kurai ir izšķiroša loma proteīnu sintēzē un kas pārnēsā ģenētisko materiālu dažos vīrusos. Pētnieki varēja sekvencēt RNS no tilacīna parauga ādas un skeleta muskuļu audiem. Šis sasniegums ļauj zinātniekiem izpētīt Tasmānijas tīģera šūnu bioloģiju un metabolismu pirms tās izzušanas.

Tilacīns tika pārmedīts un vainots mājlopu nogalināšanā Tasmānijā, kas noveda pie tā izzušanas. Biotopu zudums un ieviestās slimības arī veicināja tā bojāeju. Nesenie Colossal Biosciences iznīdēšanas centieni ir vērsti uz tilacīna aizstājēja sugas izveidošanu un atkārtotu ieviešanu tās sākotnējā dzīvotnē. Tomēr RNS pētījums, ko veica Stokholmas universitātes komanda, nebija vērsts uz izzušanu.

Iespēja atgūt RNS no izmirušām sugām paver iespējas turpmākiem pētījumiem. Zinātnieki var atgūt RNS no citiem izmirušiem dzīvniekiem un pat seniem vīrusiem, kas glabājas muzeju kolekcijās. Tas varētu sniegt ieskatu vīrusu evolūcijā un veicināt progresu gēnu rediģēšanas tehnoloģijā, in vitro apaugļošanā un ģenētisko datu skaitļošanas analīzē.

Senās DNS pētījumos pēdējos gados ir panākts ievērojams progress, un RNS atgūšana no izmirušām sugām varētu pavērt ceļu turpmākiem atklājumiem. Tā kā muzejos atrodas daudzas izmirušas radības, RNS iegūšana no citām sugām drīz var kļūt par realitāti.

