Izmirušas sugas ģenētisko noslēpumu atšifrēšana: Tasmānijas tīģera RNS analīze

Ģenētiķi ir veikuši revolucionāru atklājumu, izolējot un dekodējot RNS molekulas no 130 gadus veca Tasmānijas tīģera parauga. Šī ir pirmā reize, kad RNS ir iegūta no izmiruša dzīvnieka. Ģenētiskais materiāls iegūts no Zviedrijas Dabas vēstures muzeja kolekcijā esošā parauga. Rezultāti, kas publicēti zinātniskajā žurnālā Genome Research, atklāj, kā darbojās sen aizgājušā Tasmānijas tīģera gēni.

Tasmānijas tīģeris jeb tilacīns bija marsupial plēsējs, kas pazuda aptuveni pirms 2,000 gadiem, izņemot populāciju Tasmānijā, kas vēlāk tika nomedīta līdz izmiršanai. Pētījuma vadošais autors Emilio Mármols Sančess norādīja, ka, lai gan sugas atkārtota ieviešana nebija pētījuma mērķis, dziļāka izpratne par Tasmānijas tīģera ģenētisko uzbūvi varētu palīdzēt dzīvnieku augšāmcelšanā.

Endrjū Pasks, kurš vada Thylacine Integrated Genetic Restoration Research Lab, aprakstīja pētījumu kā revolucionāru, jo tas parāda, ka RNS var iegūt no veciem muzeja un seniem paraugiem. Šis atklājums uzlabos zinātnieku izpratni par izmirušo dzīvnieku bioloģiju un uzlabos izmirušo genomu rekonstrukciju.

Atšķirībā no DNS, RNS ir īslaicīga DNS daļas kopija un ir trauslāka, ātri sadaloties. Agrāk tika uzskatīts, ka RNS laika gaitā neizturēja. Tomēr 2019. gadā pētnieki sekvencēja RNS no 14,300 XNUMX gadus veca vilka ādas, kas saglabājusies mūžīgajā sasalumā. Pašreizējais pētījums vēl vairāk nosaka iespēju iegūt RNS no izmirušiem dzīvniekiem, un turpmākie centieni ir vērsti uz RNS atgūšanu no sugām, kas pazuda daudz agrāk, piemēram, vilnas mamutu.

Pētnieku grupa veiksmīgi sekvencēja RNS no Tasmānijas tīģera parauga ādas un skeleta muskuļu audiem, identificējot tilacīnam raksturīgos gēnus. Šī informācija veido dzīvnieka transkriptu, kas ir analogs DNS saglabātajam genomam. Izpratne par RNS ļauj zinātniekiem iegūt visaptverošāku izpratni par dzīvnieka bioloģiju. Mármols Sančess izmanto analoģiju ar pilsētu, kurā katram restorānam ir pieejama viena milzīga recepšu grāmata (DNS), bet tieši RNS ļauj katram restorānam izveidot atšķirīgus ēdienus. Analizējot RNS, zinātnieki var atklāt sarežģīto bioloģiju un vielmaiņu šūnās.

Šis sasniegums izmirušas sugas ģenētisko noslēpumu atkodēšanā paver jaunas iespējas senās DNS pētīšanai un sen pazudušo radību sarežģīto darbību izpratnei.

Avoti:

– CNN – Ģenētiķi atšifrē izmirušā Tasmānijas tīģera RNS saskaņā ar jaunu pētījumu (avots noņemts)

– Genoma izpēte – RNS saglabāšana marsupial audos: izmēģinājuma gadījums Tasmānijas tīģerī (avots noņemts)