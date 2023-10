Astronomi atklāj spēcīgu enerģijas uzliesmojumu no Visuma dziļumiem

By

Astronomi ir atklājuši ātru radio uzliesmojumu, kas ir visattālākais šāda veida uzliesmojums, kas jebkad ir redzēts un kas ir ceļojis astoņus miljardus gadu, lai sasniegtu Zemi. Šiem intensīvās enerģijas uzliesmojumiem, kas ilgst tikai milisekundes, ir izcelsme, kas joprojām nav pilnībā izprasta. Šķiet, ka jaunatklātais sprādziens nāk no nelielas saplūstošu galaktiku grupas, sniedzot atbalstu pašreizējām teorijām par to avotu. Tomēr sprādziena intensitāte apšauba zinātnieku izpratni par to, kā tie tiek emitēti.

Pētnieki uzskata, ka ātri radio uzliesmojumi varētu sniegt vērtīgu ieskatu Visuma noslēpumos. Pētot šos uzliesmojumus, zinātnieki cer noteikt matērijas jeb “normālās matērijas” daudzumu, kas pastāv Visumā. Pašlaik mēģinājumi izmērīt šo nenotveramo lietu ir devuši pretrunīgus rezultātus. Tiek uzskatīts, ka šī viela var slēpties telpā starp galaktikām, taču tā ir pārāk karsta un izkliedēta, lai to atklātu, izmantojot parastās metodes. No otras puses, ātri radio uzliesmojumi var sajust šo jonizēto materiālu un nodrošināt tā mērīšanas līdzekli.

Šis spēcīgais sprādziens tika atklāts, izmantojot teleskopu Japānā. Papildu teleskopi tika izmantoti, lai pārbaudītu atradumu un iegūtu vairāk informācijas par to. Pētījuma rezultāti publicēti žurnālā Science.

Lai gan ātro radio uzliesmojumu cēlonis joprojām nav zināms, zinātnieki cer, ka turpmākie pētījumi atklās to izcelsmi un palīdzēs atšķetināt Visuma noslēpumus.

