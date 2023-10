Visjaudīgākais un attālākais ātrs radio uzliesmojums, kāds jebkad atklāts

Zinātnieki nesen ir atklājuši spēcīgu enerģijas sprādzienu, kas pazīstams kā ātrs radio uzliesmojums (FRB), kas nāk no Visuma dzīlēm. Šis konkrētais sprādziens ir ne tikai visattālākais šāda veida sprādziens, kāds jebkad redzēts, bet arī neticami spēcīgs. Bija nepieciešami aptuveni astoņi miljardi gadu, līdz sprādziens nonāca uz Zemi. Mazāk nekā sekundē tas izlaida tādu pašu enerģijas daudzumu, kādu Saule izstaro vairāk nekā 30 gadu laikā.

Ātrie radio uzliesmojumi ir intensīvi enerģijas uzliesmojumi, kas notiek kosmosā, un to precīza izcelsme joprojām nav zināma. Daži skaidrojumi ir iekļāvuši ārpuszemes tehnoloģiju vai neitronu zvaigznes. Tomēr šķiet, ka šis jaunatklātais sprādziens nāk no nelielas saplūstošu galaktiku grupas, kas saskan ar pašreizējām teorijām par to avotiem. Uzliesmojuma ievērojamā intensitāte rada izaicinājumu mūsu pašreizējai izpratnei par to, kā tie tiek emitēti.

Spējai atklāt un pētīt ātrus radio uzliesmojumus ir liels potenciāls, lai atbildētu uz pamatjautājumiem par kosmosu. Šie uzliesmojumi varētu palīdzēt noteikt Visuma faktisko svaru, kas ir mulsinošs pētījums, kas līdz šim ir devis nepārliecinošus rezultātus. Pētnieki uzskata, ka Visumā trūkstošā viela, kas veido vairāk nekā pusi no tā, kas tur būtu, var slēpties telpā starp galaktikām. Sajūtot jonizētu materiālu, ātri radio uzliesmojumi sniedz ieskatu starpgalaktiskajos reģionos esošās vielas daudzumā.

Nesenais sprādziens sākotnēji tika pamanīts, izmantojot teleskopu Japānā, un pēc tam tika detalizēti pārbaudīts, izmantojot citus teleskopus. Austrālijas kvadrātkilometru masīva ceļa meklētājs (ASKAP) ļāva zinātniekiem precīzi noteikt sprādziena avotu. Turpmāka izpēte, izmantojot Eiropas Dienvidu observatorijas (ESO) ļoti lielo teleskopu (VLT) Čīlē, atklāja, ka avota galaktika ir vecāka un tālāk par jebkuru citu līdz šim atklāto FRB avotu, kas, iespējams, atrodas nelielā saplūstošu galaktiku grupā.

Šis revolucionārais atklājums ir dokumentēts žurnālā Science publicētajā rakstā ar nosaukumu “Spīdīgs ātrs radio uzliesmojums, kas zondē Visumu pie sarkanās nobīdes 1”.

Avoti: Science, Swinburne University of Technology