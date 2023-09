Zinātnieki novēro stabilus Habarda eksitonus Mott izolatorā

By

Zinātnieku komanda no Kalifornijas Tehnoloģiju institūta doktora Deivida Hsiha vadībā ir veikusi revolucionāru atklājumu kondensēto vielu fizikas jomā. Viņi ir novērojuši pierādījumus par stabiliem Habarda eksitoniem fotoleģētā antiferomagnētiskā Mott izolatorā. Šis aizraujošais atklājums, kas publicēts Nature Physics, piedāvā jaunu ieskatu eksitonu uzvedībā materiālos, kas neatbilst parastajiem elektronu uzvedības noteikumiem.

Eksitoni ir saliktas daļiņas, kas rodas, kad elektrons un caurums mijiedarbojas ar elektrostatisko spēku palīdzību. Tie parasti ir atrodami pusvadītāju materiālos un ir labi izpētīti. Tomēr viņu uzvedība mainās, kad mēs nonākam Mott izolatoru valstībā. Mott izolatori ir materiāli, kas spēcīgas kuloniskās mijiedarbības dēļ iespiež elektronus noteiktās režģa vietās, radot atšķirīgu joslas atstarpi. Mota izolatoros var parādīties Habarda eksitons, jauna kvazidaļiņa. Stabilu Habarda eksitonu kā kvazidaļiņu esamība jau sen ir teorija, bet palika atklāts jautājums.

Dr Hsieh un viņa komanda bija motivēti pētīt šīs sistēmas, jo viņi interesējas par materiāliem ar spēcīgi mijiedarbojošiem elektroniem. Mott izolatori ar savu unikālo joslas spraugu un antiferomagnētisko secību nodrošināja ideālu vidi Habarda eksitonu izpētei. Antiferomagnētiskā mijiedarbība notiek, kad blakus esošie elektronu spini izlīdzinās pretējos virzienos, kā rezultātā materiālā veidojas magnētiskā kārtība.

Habarda eksitonu noteikšana un izpratne ir sarežģīta elektroniskās mijiedarbības sarežģītās mijiedarbības, antiferomagnētiskās kārtības un šo eksitonu īslaicīgā rakstura dēļ. Tomēr komanda izstrādāja eksperimentālu iestatījumu, izmantojot Mott izolatoru Sr2IrO4 un terahercu spektroskopiju, lai reāllaikā uztvertu materiāla pārejošo reakciju. Rezultāti parādīja atšķirīgu pirkstu nospiedumu, kas apstiprināja Habarda eksitona šķidruma esamību Sr2IrO4.

Stabilu Habarda eksitonu atklāšana Mott izolatoros ir pavērusi jaunas iespējas gan fundamentālai izpratnei, gan praktiskiem pielietojumiem. Turpmākie pētījumi varētu koncentrēties uz Habarda eksitonu saistošo mehānismu izpratni, to mijiedarbību ar dažādiem magnētiskajiem stāvokļiem un to potenciālo tehnoloģisko pielietojumu. Šis revolucionārais pētījums iezīmē ievērojamu progresu mūsu izpratnē par eksitoniem un to uzvedību sarežģītos materiālos.

