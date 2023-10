Marsa noslēpumu atbloķēšana: jauni ieskati planētas interjerā

By

Seismiskie viļņi, ko izraisīja meteorīta ietekme uz Marsu, ir atklājuši intriģējošas atklāsmes par planētas dziļo iekšpusi. Šie revolucionārie atklājumi izaicina ilgstoši pieņemtus pieņēmumus un sniedz zinātniekiem vērtīgu ieskatu mūsu kaimiņu planētas anatomijā.

NASA InSight nolaižamā aparāta savāktie seismiskie dati izgaismo iepriekš neatklāta izkausēta iežu slāņa klātbūtni, kas apņem Marsa šķidro metālisko kodolu. Tagad tiek uzskatīts, ka šī visdziļākā sastāvdaļa ir mazāka un blīvāka, nekā tika uzskatīts iepriekš, kas liecina par būtiskām izmaiņām mūsu izpratnē par Marsa iekšējo struktūru.

Kad seismiskie viļņi planētas iekšpusē pārvietojas pa dažādiem materiāliem, tostarp tiem, ko rada meteorītu triecieni, to ātrums un forma mainās. Dati, kas iegūti no InSight seismometra instrumenta, ir ļāvuši zinātniekiem iegūt skaidrāku priekšstatu par Marsa iekšējo sastāvu.

Meteorīta trieciens Tempe Terra, Marsa augstienes reģionā, 18. gada 2021. septembrī izraisīja 4.2 magnitūdu zemestrīci un atstāja aiz sevis aptuveni 425 pēdas (130 metrus) platu krāteri. Interesanti, ka šī ietekme notika Marsa pretējā pusē no InSight atrašanās vietas Elysium Planitia, līdzenumu reģionā.

Šī notikuma radītie seismiskie viļņi iekļuva planētas dziļajā iekšienē, tostarp kodolā, piedāvājot vēl nebijušu ieskatu. Pirms šī atklājuma zinātnieki varēja novērot tikai atspulgus no Marsa kodola augšdaļas, nevis seismiskos viļņus, kas to šķērsoja.

Analizējot šo viļņu uzvedību, pētnieki ir noskaidrojuši, ka ap kodolu ir izkusis silikāta slānis, kura biezums ir aptuveni 90 jūdzes (150 km). Šis izkusušais reģions, kas atrodas mantijā, planētas iekšējā daļā, iepriekš nebija zināms.

Turklāt pētnieki aprēķināja jaunu Marsa kodola izmēru, lēšot, ka tā diametrs ir aptuveni 2,080 jūdzes (3,350 km), kas ir par aptuveni 30% mazāks nekā iepriekšējie aprēķini. Viņi arī atklāja, ka mantija, kas atrodas starp planētas ārējo garozu un kodolu, stiepjas aptuveni 1,055 jūdzes (1,700 km) zem virsmas.

Atšķirībā no Zemes, Marsam ap kodolu ir pilnībā vai daļēji izkusis slānis. Viens pētījums norāda uz pilnībā izkusis slāni, bet otrs liecina, ka tas ir daļēji izkusis augšpusē. Izkausētais un daļēji izkusušais slānis galvenokārt sastāv no silikātiem, kas bagātināti ar dzelzi un radioaktīviem siltumu ražojošiem elementiem, kas atšķiras no pārklājošā cietā apvalka.

Turpmākie pētījumi atklāj, ka Marsa kodolu galvenokārt veido dzelzs un niķelis, kā arī vieglāki elementi, piemēram, sērs, skābeklis, ogleklis un ūdeņradis. Šie vieglākie elementi veido aptuveni 9-15% no kodola sastāva pēc svara, kas ir mazāks nekā iepriekš uzskatīts, bet salīdzināms ar Zemes kodolu.

Šis revolucionārais pētījums izaicina mūsu izpratni par Marsa iekšējo struktūru un uzsver planētu kā dažādu sistēmu sarežģītību. Marss, kura diametrs ir aptuveni 4,220 jūdzes (6,791 km), salīdzinot ar Zemes 7,926 jūdzēm (12,755 km), turpina valdzināt gan zinātniekus, gan astronomus.

