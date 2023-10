Pārsteidzošā jūras dzīļu dzīve atklāta jaunos kadros

By

Nesen publiskotie kadri, kas uzņemti noslēpumainajā dziļjūras “krēslas zonā”, atklājuši pasauli, kurā ir dzīvība. Šie kadri tika uzņemti ap ģeologu Seamounts netālu no Havaju salām, izmantojot dziļjūras izpētes transportlīdzekli ar nosaukumu Mesobot. Krēslas zona attiecas uz okeāna apgabaliem, kur saules gaisma nevar iekļūt, sākot no aptuveni 100 metru (330 pēdu) dziļuma.

Videomateriālā ir parādīts virkne aizraujošu organismu, tostarp garas radību ķēdes, tausteklītas dzīvības formas un pat kalmārs, kas izstaro aizsardzības tintes mākoni. Šie organismi veido lielāko dzīvnieku migrāciju uz Zemes, jo tie katru dienu migrē no virszemes ūdeņiem uz tumšo dziļumu, lai paslēptos dienasgaismas stundās. Šai migrācijai ir izšķiroša nozīme globālā klimata regulēšanā okeānā, transportējot oglekli no virszemes ūdeņiem uz dziļo okeānu, kur to var ilgstoši piesaistīt.

Mesobot, atšķirībā no citiem dziļjūras izpētes transportlīdzekļiem, ir izstrādāts tā, lai tam būtu minimāla ietekme uz dziļūdens dzīvi. Tā plānais dizains un lēni kustīgās dzenskrūves neļauj tam aizbiedēt savvaļas dzīvniekus, ar kuriem tas saskaras. Tas ir svarīgi, ņemot vērā dziļjūras ekosistēmu trauslo raksturu.

Dziļjūra joprojām ir lielā mērā neizpētīta, un tikai aptuveni 25 procenti jūras dibena ir atbilstoši kartēti. Okeāna dziļūdens misijas ir ļoti svarīgas, lai atklātu un izprastu daudzveidīgo un bieži vien mīklaino dzīvi, kas pastāv šajās neatzīmētajās teritorijās. Turklāt šīs misijas var atklāt potenciālus pielietojumus dziļjūras dzīvībai, piemēram, jaunu zāļu izstrādi. Pētījumi liecina, ka jūras bezmugurkaulnieki ražo vairāk dažādu antibiotiku, pretvēža un pretiekaisuma vielu nekā jebkura sauszemes organismu grupa.

Izpratnei par dziļjūru un tās iemītniekiem ir tālejošas sekas, jo īpaši tādēļ, ka arvien vairāk tiek izplatītas tādas rūpnieciskās darbības kā dziļjūras ieguves rūpniecība. Izgaismojot šo apslēpto pasauli, zinātnieki cer saglabāt un aizsargāt šīs smalkās ekosistēmas un izmantot to potenciālos ieguvumus.

