Atklāts zvaigžņu izlīdzināšanas avots netālu no Galaktikas centra

Zinātnieki no Mančestras Universitātes un Honkongas Universitātes ir veikuši nozīmīgu atklājumu attiecībā uz zvaigžņu izvietojumu tuvu Galaktikas centram. Planētu miglāju izvietojums, ko pirmo reizi atklāja Mančestras doktorants Braiens Rīss, līdz šim ir palicis neizskaidrots. Jauni dati, kas iegūti no Eiropas Dienvidu observatorijas ļoti lielā teleskopa un Habla kosmiskā teleskopa, ir apstiprinājuši izlīdzinājumu un identificējuši konkrētu zvaigžņu grupu, kas par to ir atbildīga: tuvu binārās zvaigznes.

Planētu miglāji ir gāzes mākoņi, ko savas dzīves beigās izdzen zvaigznes. Komanda pētīja planētu miglāju grupu Galaktiskajā izspiedumā netālu no Piena ceļa centra. Neskatoties uz to, ka miglāji nav saistīti un nāk no dažādām zvaigznēm, kas dzimušas dažādos laikos un dažādās vietās, tika konstatēts, ka to formas ir gandrīz paralēlas galaktikas plaknei. Šis izvietojums tika atklāts planētu miglājos ar tuviem zvaigžņu pavadoņiem, un pavadošā zvaigzne riņķo ap galveno zvaigzni tuvāk nekā Merkurs no mūsu Saules.

Atklājums liecina, ka izlīdzināšana ir potenciāli saistīta ar sākotnējo bināro komponentu atdalīšanu zvaigznes dzimšanas brīdī. Ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai pilnībā izprastu izlīdzināšanas mehānismus, taču šis atklājums sniedz svarīgus pierādījumus pastāvīgam un kontrolētam procesam, kas ietekmē zvaigžņu veidošanos miljardiem gadu un lielos attālumos.

Šis pētījums, kas publicēts Astrophysical Journal Letters, padziļina mūsu izpratni par Piena Ceļa izliekuma reģiona dinamiku un attīstību. Pētnieki pētīja 136 apstiprinātus planētu miglājus galaktikas izliekumā, izmantojot ļoti lielo teleskopu, un atkārtoti pārbaudīja 40 no tiem, izmantojot augstas izšķirtspējas attēlus no Habla kosmiskā teleskopa.

Miglāju izvietojumu var ietekmēt pavadošās zvaigznes straujā orbitālā kustība, pat potenciāli riņķojot galvenās zvaigznes iekšpusē. Šis atklājums atklāj sarežģītos procesus, kas saistīti ar zvaigžņu veidošanos, un faktoriem, kas veido mūsu galaktiku.

