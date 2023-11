Jauna antibiotika klovibaktīns piedāvā cerību pret superbugs, atklāj pētījums

By

Pētnieki no Bonnas universitātes sadarbībā ar iestādēm ASV un Nīderlandē ir atklājuši jaunu antibiotiku ar nosaukumu Clovibactin. Klovibaktīns, kas iegūts no augsnes baktērijas, ir izrādījies ļoti efektīvs, uzbrūkot baktēriju, tostarp multirezistentu "superbaktēriju", šūnu sieniņām. Šis atklājums sniedz cerību cīņā pret rezistenci pret antibiotikām.

Baktēriju patogēnu ar rezistenci pieaugums rada ievērojamus draudus globālajai veselībai. Daudzas izplatītas antibiotikas kļūst neefektīvas pret infekcijas slimībām, liekot zinātniekiem atrast jaunus spēcīgus savienojumus. Šajā pētījumā iesaistīto pētnieku komanda centās risināt šo steidzamo vajadzību, pētot klovibaktīnu.

Klovibaktīnam, kas iegūts no augsnes baktērijas Eleftheria terrae pasugas carolina, ir unikāls darbības mehānisms. Tas bloķē būtiskus baktēriju šūnu sieniņu celtniecības blokus, izraisot to iznīcināšanu un galu galā nogalinot baktērijas. Antibiotika saistās ar šiem celtniecības blokiem ar neparastu intensitāti, padarot to ļoti efektīvu pret plašu baktēriju klāstu.

Atšifrējot klovibaktīna darbības veidu, pētnieki ir atklājuši tā potenciālu un unikālās īpašības. Antibiotika ne tikai uzbrūk baktēriju šūnu sienai, bet arī veido supramolekulāras pavedienveida struktūras, kas vēl vairāk bojā baktēriju mērķa struktūras. Turklāt tas stimulē noteiktu enzīmu izdalīšanos baktērijās, kas izšķīdina savu šūnu apvalku. Šie kombinētie mehānismi padara klovibaktīnu ļoti izturīgu pret rezistenci.

Lai gan atklājums ir daudzsološs, pētnieki brīdina, ka ir nepieciešami turpmāki pētījumi, pirms Clovibactin var būt komerciāli pieejams. Tomēr šī pētījuma rezultāti, kas publicēti žurnālā Cell, paver ceļu turpmākiem pētījumiem par šīs jaunās antibiotikas efektivitātes uzlabošanu.

