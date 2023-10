Daļiņu paātrinātāju nākotne: sarūkoša tehnoloģija paver ceļu sasniegumiem medicīnā

By

Zinātnieki no Vācijas Frīdriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitātes (FAU) ir paveikuši revolucionāru varoņdarbu daļiņu fizikas pasaulē. Viņi ir veiksmīgi aktivizējuši nanofotonisko elektronu paātrinātāju (NEA) – mikroshēmu, kas ir aptuveni mazas monētas izmērā. Neskatoties uz nelielo augumu, šim sīkajam daļiņu paātrinātājam ir potenciāls revolucionizēt medicīnisko ārstēšanu, jo īpaši vēža staru terapijas jomā.

NEA darbojas, paātrinot elektronus, izmantojot īsus lāzera impulsus, kas ir vērsti uz tūkstošiem mikroskopisku stabu, kas atrodas nelielā vakuuma caurulē. Nesenā pētījumā, kas publicēts Nature, pētnieki ziņoja, ka kompaktais paātrinātājs palielināja elektronu enerģiju par vairāk nekā 40%. Lai gan šīm daļiņām ir ievērojami mazāk enerģijas, salīdzinot ar tām, kas tiek izmantotas lielajā hadronu paātrinātājā (LHC), FAU komandas galvenais mērķis nav iedziļināties daļiņu fizikas dziļumos, bet gan izpētīt medicīniskos pielietojumus.

NEA potenciāls mērķtiecīgā vēža staru terapijā ir īpaši daudzsološs. Akseleratora kompaktais raksturs paver iespēju to novietot uz endoskopa, ļaujot ievadīt staru terapiju tieši skartajā ķermeņa zonā. Šī pieeja ne tikai nodrošinātu lielāku precizitāti, mērķējot uz vēža šūnām, bet arī samazinātu blakusparādības, kas saistītas ar pašreizējām starojuma piegādes metodēm. Tomāšs Chlouba, viens no pētījuma vadošajiem autoriem, to uzskata par NEA “sapņu pieteikumu”.

Lai gan FAU komanda joprojām ir tālu no mikropaātrinātāja ieviešanas cilvēku medicīnā, šīs pirmās šāda veida nanofotoniskās sistēmas veiksmīga pārbaude ir nozīmīgs solis šajā virzienā. Tā kā tehnoloģija turpina samazināt daļiņu paātrinātājus, tā paver ceļu medicīniskiem sasniegumiem, kas var pārveidot veselības aprūpes ainavu, piedāvājot jaunas un efektīvākas ārstēšanas metodes tādām slimībām kā vēzis.

Bieži uzdotie jautājumi:

J: Kas ir nanofotoniskais elektronu paātrinātājs?

A: Nanofotoniskais elektronu paātrinātājs ir mikroshēma, kas paātrina elektronus, izmantojot īsus lāzera impulsus, kas vērsti uz mikroskopiskiem pīlāriem vakuuma caurulē.

J: Kāds ir nanofotoniskā elektronu paātrinātāja potenciālais pielietojums?

A: Nanofotoniskais elektronu paātrinātājs ir daudzsološs mērķtiecīgas vēža staru terapijas jomā, ļaujot precīzāk un drošāk piegādāt starojumu skartajās ķermeņa zonās.

J: Kā nanofotoniskais elektronu paātrinātājs atšķiras no lielā hadronu paātrinātāja (LHC)?

A: Lai gan LHC ir milzīgs daļiņu paātrinātājs, ko izmanto fundamentālajiem fizikas pētījumiem, nanofotoniskais elektronu paātrinātājs ir daudz mazāks un paredzēts lietošanai medicīnā.