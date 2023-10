Jaunā tehnika apvieno attēlveidošanas metodes, lai vizualizētu intracelulāros procesus

By

Pētnieku komanda, kuru vada Pīters Dālbergs SLAC Nacionālajā paātrinātāju laboratorijā, izstrādā paņēmienu, kas apvieno kriogēnās elektronu tomogrāfijas (krio-ET) attēlveidošanas metodes un augstas izšķirtspējas fluorescences mikroskopiju, lai ļoti detalizēti vizualizētu intracelulāros procesus. Dālberga mērķis ir apvienot abu metožu priekšrocības, ļaujot identificēt konkrētas biomolekulas un visaptverošu skatījumu uz to šūnu kontekstu.

Augstas izšķirtspējas fluorescences mikroskopija ir efektīva atsevišķu molekulu izsekošanai, taču tai trūkst informācijas par apkārtējo šūnu vidi. No otras puses, Cryo-ET nodrošina augstas izšķirtspējas šūnu attēlus, bet nevar precīzi noteikt un izsekot atsevišķas molekulas. Dālberga tehnika, ko sauc par "superizšķirtu kriogēno korelatīvo gaismu un elektronu tomogrāfiju", novērš šo ierobežojumu, pārklājot attēlus, kas iegūti, izmantojot abas metodes, lai nodrošinātu skaidru mērķa molekulas un tās apkārtnes vizualizāciju.

Tomēr šo metožu apvienošana prasa ievērojamu mikroskopa optimizāciju un modifikācijas. Dālbergs un viņa komanda ir strādājuši, lai uzlabotu fokusētu jonu staru frēzēšanas sistēmu ar pievienotu skenējošu elektronu mikroskopu (FIB-SEM), lai pārvarētu tādas problēmas kā šūnu zibspuldzes sasaldēšana mazā režģī un nodrošinātu abu attēlveidošanas metožu savietojamību.

Lai to paveiktu, Dālbergs ir modificējis FIB-SEM, pievienojot optisko mikroskopu. Šī modifikācija ļauj savākt fluorescences mikroskopijas datus, nepārvietojot režģi, tādējādi samazinot iespējamos bojājumus un piesārņojumu.

Komanda jau ir izmantojusi šo paņēmienu, lai pētītu proteīnu uzvedību Caulobacter crescentus baktēriju šūnās, kurās notiek asimetriska sadalīšanās. Rezultāti ir snieguši vērtīgu ieskatu intracelulārajos procesos, un tiem ir iespēja izgaismot līdzīgus mehānismus cilvēka šūnās.

Dālbergs un viņa komanda ir sajūsmā par iespēju pilnībā izmantot modificēto mikroskopu un turpināt tehnikas pilnveidošanu. Apvienojot krio-ET un superizšķirtspējas fluorescences mikroskopiju, to mērķis ir atklāt molekulāro mašīnu noslēpumus, kas virza fundamentālos šūnu procesus.

