NASA asteroīda paraugs droši nogādāts Jūtas tuksnesī

NASA jaunākā kosmosa misija sasniedza būtisku pavērsienu, jo Jūtas tuksnesī veiksmīgi nolaidās kapsula ar lielāko augsnes paraugu, kas jebkad savākts no asteroīda. Kapsula, kas izlaista no kosmosa kuģa OSIRIS-REx, pieskārās noteiktā nolaišanās zonā uz rietumiem no Soltleiksitijas.

Kosmosa kuģis OSIRIS-REx bija misijā, lai savāktu paraugu no asteroīda Bennu, ko tas paveica šī gada sākumā. Svētdien smaganu lāses formas kapsula, kurā tika pārvadāta vērtīgā krava, atkal iekļuva Zemes atmosfērā un droši lēca ar izpletni Jūtas tuksnesī.

Tas ir nozīmīgs NASA sasniegums, jo tā ir pirmā reize, kad asteroīda paraugs ir veiksmīgi atgriezts uz Zemi, kopš Apollo misijas 1960. gadsimta 1970. un XNUMX. gados atgrieza Mēness akmeņus. Zinātnieki vēlas izpētīt asteroīda paraugu, jo tas sniedz vērtīgu ieskatu Saules sistēmas veidošanā un var sniegt norādes par dzīvības izcelsmi uz Zemes.

Citās ar kosmosu saistītās ziņās ASV Kosmosa spēki pēta iespēju izveidot karsto līniju ar Ķīnu, lai novērstu krīzes kosmosā. Kosmosa operāciju vadītājs ģenerālis Šanss Saltzmans izteica nepieciešamību pēc tiešas saziņas starp Kosmosa spēkiem un Ķīnas kolēģiem, lai mazinātu spriedzi. Lai gan diskusijas ir notikušas iekšēji, oficiāla sadarbība ar Ķīnu vēl nav notikusi.

Uzticības tālruņa izveide ar Ķīnu varētu būt izšķirošs solis, lai nodrošinātu mierīgu sadarbību kosmosā un izvairītos no iespējamiem konfliktiem vai pārpratumiem. Amerikas Savienotās Valstis atzīst starptautiskās sadarbības nozīmi kosmosa izpētē un cenšas veicināt labākus saziņas kanālus ar visām kosmosa valstīm.

Abi šie notikumi izceļ nepārtraukto progresu un sadarbību kosmosa izpētes jomā un uz kosmosu balstītu darbību pieaugošo nozīmi mūsdienu pasaulē.

