Jaunas zinātnes robežas: ieskats dzīvības izcelsmē, cilvēka smadzeņu kartēšana un mākslīgo dzīvības formu iespējamība

Tā kā virsrakstos dominē Nobela prēmijas un rekordaugstā temperatūra, zinātnes pasaule ir pārņemta ar aizraujošiem atklājumiem un sasniegumiem, kas paplašina mūsu izpratni par Visumu. Šeit ir trīs jaunākie notikumi, kas ir piesaistījuši zinātnieku uzmanību un var pārveidot mūsu izpratni par dzīvi, cilvēka smadzenēm un medicīnas nākotni.

Asteroīdu paraugs atklāj dzīvības izcelsmi uz Zemes

NASA kosmosa kuģis Osiris-Rex veiksmīgi nogādāja Zemē visu laiku lielāko asteroīda paraugu, kas savākts no 510 m asteroīda, kas pazīstams kā Bennu. Šis monumentālais sasniegums paver durvis, lai atklātu mūsu planētas dzīvības izcelsmes noslēpumus. Parauga analīzes atklāja sarežģītu organisko vielu un ūdens molekulu klātbūtni, kas ir bloķētas asteroīda māla minerālos. Šie aizraujošie atklājumi apstiprina hipotēzi, ka asteroīdi, piemēram, Bennu, varētu būt nogādājuši Zemei dzīvībai svarīgas ķīmiskas vielas, tostarp ūdeni, aizsākot mums zināmās dzīvības rašanos.

Līdz šim lielākā smadzeņu karte atklāj šūnu sarežģītību

Zinātnieki no ASV Nacionālā veselības institūta smadzeņu izpētes iniciatīvas ir izveidojuši vēl nebijušu cilvēka smadzeņu karti atsevišķu šūnu līmenī. Šis revolucionārais darbs ir atklājis vairāk nekā 3,000 dažādu šūnu tipu, atklājot sarežģītos mehānismus, kas ir pamatā slimībām, izziņai un cilvēka smadzeņu īpašībām. Iekļaujot ģenētisko informāciju no vairāk nekā trīs miljoniem smadzeņu šūnu, pētnieki ir identificējuši korelācijas starp konkrētiem šūnu tipiem, piemēram, Microglia, un neiropsihiskiem traucējumiem, piemēram, Alcheimera slimību. Šādas atziņas var revolucionizēt neirozinātnes jomu un paātrināt efektīvu neiroloģisko stāvokļu, piemēram, bipolāru traucējumu, depresijas un šizofrēnijas, ārstēšanas izstrādi.

Mākslīgās dzīvības formas pie apvāršņa

Tas, kas kādreiz bija ierobežots zinātniskās fantastikas jomā, drīz var kļūt par realitāti. Asociētais fizikas profesors Čenguangs Lū no Dienviddānijas universitātes un profesors Hanbins Mao no Kentas štata universitātes ir bijuši pionieris mākslīgu hibrīdu molekulu izstrādē, izmantojot peptīdu-DNS nanostruktūras. Apvienojot DNS un peptīdu stiprās puses, viņi ir veiksmīgi radījuši mākslīgas hibrīda molekulas ar dažādiem pielietojumiem. Šīs nanostruktūras potenciāli varētu izmantot, lai radītu mākslīgas dzīvības formas vai nanomašīnas, kas spēj piegādāt medikamentus, diagnosticēt slimības un pat mainīt slimību vakcināciju. Šis sasniegums paver jaunas iespējas medicīnas nākotnei un sniedz milzīgu potenciālu pārveidot veselības aprūpi, kādu mēs to zinām.

