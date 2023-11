Jaunas debesu aptaujas un satelītu mirdzumu izaicinājums

By

Liela mēroga debesu apsekojumi ir gatavi revolucionizēt astronomijas jomu, ļaujot astronomiem pētīt pastāvīgi mainīgās debesis daudz īsākā laika posmā. Observatorijas, piemēram, Vera Rubina un citas, pavērs iespējas novērot pārejošus notikumus, piemēram, supernovas, to agrīnajā stadijā. Šie apsekojumi arī palīdzēs atklāt Zemei tuvus asteroīdus, kas, iespējams, iepriekš nav bijuši pamanīti. Tomēr satelītu zvaigznāju attīstība, piemēram, Starlink, rada potenciālus draudus šo apsekojumu panākumiem gaismas piesārņojuma dēļ.

Nesenā pētījumā, ko veica pētnieku komanda, tika pētīta satelītu zvaigznāju ietekme uz debesu apsekojumiem, jo ​​īpaši izmantojot novērojumus no Zwicky Transient Facility (ZTF). Lai gan iepriekšējie pētījumi galvenokārt bija vērsti uz satelītu kopējo spilgtumu, šajā pētījumā kā noteicošais faktors tika pētīti satelītu spīdumi. Satelīti, to mainīgās orientācijas dēļ, riņķojot orbītā, var radīt uzplaiksnījumus vai mirdzumus, kad plakanas virsmas atstaro saules gaismu pret Zemi. Šie mirdzumi atgādina īslaicīgus pārejošus mirkļus, tādēļ tos ir grūti atšķirt no īstiem astronomiskiem notikumiem un izfiltrēt datus.

Komanda analizēja ZTF datus trīs gadu laikā un atklāja, ka satelītu spīdumiem ir ievērojama ietekme. Viņi lēsa, ka vidēji mirgojumi ilgst no desmitiem līdz simtiem milisekundes, un aptuveni 80,000 XNUMX satelītu spīd debesīs stundā. Šis gaismas piesārņojuma pieplūdums rada ievērojamu šķērsli pārejošiem pētījumiem tādās observatorijās kā Vera Rubin, apdraudot šo projektu panākumus. Ņemot vērā Starlink ambiciozos plānus palaist papildu satelītus kopā ar citiem liela mēroga zvaigznājiem, mirdzumu izplatība var padarīt dažus debesu izpētes pasākumus neizdevīgus.

Satelītu zvaigznāju parādīšanās, tostarp Starlink, neapšaubāmi sniedz dažādas priekšrocības, piemēram, samazina digitālo plaisu un savieno attālos apgabalus. Tomēr šim cēlajam mērķim ir jāmaksā gan finansiālā ziņā, gan mūsu debesu uzskatu kompromisā. Tas rada būtisku lēmumu starp universālas savienojamības nodrošināšanu un mūsu tumšo debesu mantojuma saglabāšanu.

FAQ

J: Kas ir satelītu spīdumi?

A. Satelītu mirdzumi ir īsi uzplaiksnījumi vai mirgojumi, ko rada satelīti, kad to struktūras plakanas virsmas atstaro saules gaismu pret Zemi.

J: Kā satelītu mirdzumi ietekmē debesu apsekojumus?

A: Satelītu mirdzumus var sajaukt ar īslaicīgiem pārejošiem gadījumiem, kas, iespējams, var izraisīt īstu astronomisku notikumu nepareizu identificēšanu. Šis viltus pozitīvo datu pieplūdums kavē spēju filtrēt troksni un ietekmē debess izpētes projektu panākumus.

J: Kādas ir bažas par satelītu zvaigznājiem?

A: Lai gan satelītu zvaigznāji, piemēram, Starlink, piedāvā priekšrocības globālās savienojamības ziņā, ievērojamais satelītu skaita pieaugums var izraisīt paaugstinātu gaismas piesārņojumu debesu apsekojumu laikā. Šis gaismas piesārņojums varētu apdraudēt astronomisko novērojumu un pētījumu kvalitāti.

J: Kādas izvēles ir jāizdara attiecībā uz satelītu zvaigznājiem?

A: Ir ļoti svarīgi panākt līdzsvaru starp universālo savienojamību un mūsu tumšo debesu saglabāšanu. Ir jāpieņem lēmumi attiecībā uz satelītu konstelāciju blīvumu un dizainu, lai samazinātu to ietekmi uz astronomiskajiem novērojumiem, vienlaikus nodrošinot plašu piekļuvi internetam.