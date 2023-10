Kosmosa kuģu ietekme uz Zemes atmosfēras sastāvu

By

Nesen veiktais pētījums, kas publicēts Proceedings of the National Academy of Sciences, atklāja, ka satelīti un kosmosa kuģi piesārņo Zemes atmosfēru ar lielu daudzumu metālu. Šis piesārņojums notiek stratosfērā, reģionā, kurā ir liela ozona koncentrācija.

Pētnieku grupa, kuru vadīja Dens Čičo no Purdue universitātes, apkopoja datus, lidojot ar lidmašīnām gandrīz 12 jūdžu augstumā. Tas ļāva viņiem iegūt precīzus mērījumus bez gaisa kuģu dūmu piesārņojuma. Pētījumā atklājās, ka metāli, piemēram, litijs, varš, alumīnijs un svins, kas parasti sastopami kosmosa kuģos, pārsniedz dabā sastopamo kosmisko putekļu līmeni.

Turklāt komanda atklāja, ka gandrīz 10 procenti sērskābes daļiņu, kas ir būtiskas ozona slāņa aizsardzībai, bija piesārņotas ar iztvaicētām kosmosa kuģu paliekām. Unikālu elementu, piemēram, niobija, klātbūtne norāda uz siltuma vairogu izmantošanu raķetēs. Šie pierādījumi norāda uz piesārņojumu, ko rada kosmosa kuģi, nevis meteorīti, kas gadsimtiem ilgi nav mainījušies.

Šī piesārņojuma ietekme uz vidi vēl nav pilnībā izprotama. Tomēr, ņemot vērā prognozēto satelītu skaita pieaugumu orbītā, situācija varētu pasliktināties. Tiek lēsts, ka līdz 50,000. gadam būs vēl 2030 50 satelītu, un vadošie uzņēmumi būs tādi uzņēmumi kā SpaceX un Amazon. Šis straujais pieaugums kosmosa nozarē nozīmē, ka līdz pat XNUMX procentiem aerosola daļiņu stratosfērā galu galā varētu būt metāli, kas atkārtoti nonāk kosmosa kuģos.

Šie atklājumi rada bažas par kosmosa nozares paplašināšanās ietekmi uz vidi. Kosmosa atlūzu uzkrāšanās un cilvēka radīto materiālu izlaišana stratosfērā prasa turpmāku izmeklēšanu. Tā kā mēs turpinām lielā mērā paļauties uz satelītiem un kosmosa kuģiem, ir ļoti svarīgi izstrādāt ilgtspējīgu praksi, kas samazina negatīvo ietekmi uz mūsu atmosfēru.

Avots: Proceedings of the National Academy of Sciences