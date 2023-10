Nakts debesis oktobrī: planētu izlīdzinājumi un aptumsumi

By

Oktobra mēnesī debesu vērotājus var sagaidīt vairāki aizraujoši debesu notikumi. Mēnesim sākoties, mēness ir tikai pāri pilnībai, un to var redzēt blakus Jupiteram, kas atrodas trīs grādus uz dienvidiem. Nākamajā dienā Urāns parādās arī trīs grādus uz dienvidiem no Mēness, taču mēness spilgtums var apgrūtināt šo planētu novērošanu.

2. oktobra vakarā Mēness ir atrodams tieši uz dienvidiem no Plejādēm, aptuveni 1.1 grāda attālumā. Mēnesim ejot, Polukss 1.4. oktobrī atradīsies 7 grādus uz ziemeļiem no Mēness, un Venēra būs redzama agrā rīta debesīs, kas atrodas sešus grādus uz dienvidiem no plānas pusmēness 10. oktobrī.

15. oktobrī sākas rudens aptumsumu sezona, kas sākas ar gredzenveida Saules aptumsumu. Šī notikuma laikā mēness pilnībā neaizsegs sauli, kā rezultātā ap saules malu veidojas gredzenveida gredzens. Šis aptumsums būs redzams visā Rietumu puslodē.

Pēc aptumsuma Marss 15. oktobrī atradīsies blakus Mēnesim, lai gan Mēness plānā pusmēness fāze var apgrūtināt to pamanīt. 18. oktobrī Mēness atradīsies 0.8 grādus uz ziemeļiem no Antares, bet 24. oktobrī Saturns atradīsies trīs grādus uz ziemeļiem, bet Neptūns parādīsies 1.5 grādus uz ziemeļiem 25. oktobrī.

28. oktobris atnes pilnmēnesi un kārtējo aptumsumu, taču šoreiz tas būs redzams tikai austrumu puslodē. 29. oktobrī Jupiters un Urāns atkal atradīsies trīs grādus uz dienvidiem, un mēnesis noslēdzas ar Pleiādēm, kas atrodas 1.1 grādu uz ziemeļiem no Mēness.

Kamēr Merkurs joprojām ir aizēnots ar gaišo rīta krēslu un ir pārāk tuvu saulei, lai to varētu redzēt, Venēra spīd spilgti kā “Rīta zvaigzne” dienvidaustrumos pirms saullēkta. 10. oktobrī mēness sirpis paies garām Venērai, ko pavadīs Lauvas zvaigznāja spožās zvaigznes Regulus klātbūtne.

Kas attiecas uz Marsu, tas joprojām ir pārāk tuvu saulei, lai to varētu novērot, savukārt Jupiters dominē nakts debesīs, kļūstot arvien gaišāks un redzamāks visu nakti. Saturns, kas atrodas augstu naksnīgajās debesīs, sniedz brīnišķīgu iespēju teleskopa skatītājiem būt lieciniekiem Gredzenās planētas skaistumam un, iespējams, pamanīt dažus tās pavadoņus uz tumšā fona. Urānu un Jupiteru var redzēt kopā divas reizes mēnesī kopā ar mēnesi.

Visbeidzot, Neptūnu, kas nesen izturējis opozīciju, lielāko nakts daļu var novērot ar optisko instrumentu palīdzību. Turklāt zodiaka gaismu, vāju mirdzumu, ko izraisa saules gaisma, kas izkliedē starpplanētu putekļus, var redzēt pirms austrumu rīta krēslas oktobra vidū divās nedēļās.

Tā kā notiek šie aizraujošie debesu notikumi, astronomijas entuziastus šomēnes gaida kārums. Neatkarīgi no tā, vai jūs vērojat planētu izlīdzināšanos, aptumsumus vai pētot naksnīgās debesis ar teleskopu, ir daudz ko atklāt un apbrīnot.

Avots: Džeimss Edgars, Kanādas Karaliskās astronomijas biedrības Observer's Handbook redaktors

Definīcijas:

– Debesu notikumi: parādības, kas notiek debesīs, piemēram, planētu izlīdzināšana, aptumsumi un debess ķermeņu kustība.

– Gredzenveida saules aptumsums: Saules aptumsuma veids, kad mēness pilnībā neaizsedz sauli, kā rezultātā ap Mēness malu veidojas gredzenveida saules gaismas forma.

- Opozīcija: planētas izlīdzināšana ar Zemi un Sauli, Zeme atrodas starp abiem.

– Zodiaka gaisma: vājš, konusa formas spīdums, kas parādās gar ekliptiku (saules, mēness un planētu ceļu) pēc saulrieta vai pirms saullēkta.

– Kanādas Karaliskā astronomijas biedrība (RASC): organizācija, kas nodarbojas ar astronomijas attīstību un popularizēšanu Kanādā.

