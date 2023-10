New Horizons: Krievijas kosmonauti veic neaizmirstamu izgājienu kosmosā, lai pārvarētu izaicinājumus

By

Divi Krievijas kosmonauti Oļegs Konoņenko un Nikolajs Čubs 25.oktobrī veica ievērojamu izgājienu kosmosā, kas ilga vairāk nekā septiņas stundas, lai pārvarētu dažādus izaicinājumus ārpus Starptautiskās kosmosa stacijas (SKS). Viņu misija ietvēra vairākus kritiskus uzdevumus, tostarp sintētiskā radara sakaru sistēmas uzstādīšanu un nanosatelīta izvietošanu, lai novērtētu saules buru tehnoloģiju. Turklāt kosmonauti pārbaudīja Nauka daudzfunkcionālā laboratorijas moduļa ārējo rezerves radiatoru, kurā nesen bija radusies dzesēšanas šķidruma noplūdes problēma.

Izgājienā kosmosā kosmonauti veiksmīgi uzstādīja radara sakaru sistēmu, izņemot nelielu problēmu ar vienu no paneļiem, kas tiks atrisināta vēlāk. Turklāt nanosatelīta saules bura pilnībā neizvērsās, kā to novēroja kameras, kad tas izlidoja no stacijas.

Rezerves radiatora pārbaude izrādījās notikumiem bagāta, kad, uzraugot noplūdes vietu, negaidīti iznāca dzesēšanas šķidruma burbulis. Par laimi, izdalītais dzesēšanas šķidrums nesaskārās ar kosmonautu tērpiem.

Lai nodrošinātu kosmosa stacijas tīrību, Konoņenko un Čubs rūpīgi pārbaudīja savus Orlan skafandrus un instrumentus, lai atklātu dzesēšanas šķidruma pēdas pirms atkārtotas ieiešanas stacijā. Viņi arī noslaucīja savus rīkus pēc spiediena samazināšanas, līdz minimumam samazinot jebkādu piesārņotāju iekļūšanu. Atlikušās piesārņotāju pēdas kosmosa stacijā tiks ātri likvidētas, izmantojot papildu filtrēšanas metodes.

Šī vēsturiskā kosmosa pastaiga iezīmēja 268. misiju, kas veltīta Starptautiskās kosmosa stacijas montāžai, uzturēšanai un uzlabošanai. Kamēr Konoņenko ir pabeidzis sešus izgājienus kosmosā, šis bija Čuba pirmais ceļojums kosmosa plašumos.

Krievijas kosmosa aģentūra Roscosmos jau iepriekš bija konstatējusi noplūdi Nauka moduļa rezerves radiatorā. Konkrēti, moduļa primārais radiators turpina darboties pareizi, atbalstot dzesēšanas procesus modulī bez negatīvas ietekmes uz apkalpi vai stacijas darbību.

Drošības interesēs NASA nolēma atlikt divus ieplānotos kosmosa izgājienus šomēnes. Vēl nav paziņoti pārplānotie datumi kosmosa iziešanai, kurā piedalās NASA astronauts Lorals O'Hara un ESA astronauts Andreass Mogensens, kā arī iziešana kosmosā, kurā piedalīsies NASA astronauti Lorals O'Hara un Jasmins Moghbeli.

Bieži uzdotie jautājumi (Bieži uzdotie jautājumi)

J: Kādus uzdevumus Krievijas kosmonauti paveica izgājienā kosmosā?

A: Kosmonauti uzstādīja sintētisko radaru sakaru sistēmu, izvietoja nanosatelītu un pārbaudīja Nauka moduļa ārējo rezerves radiatoru.

J: Vai nanosatelīta saules bura pilnībā izvērsās?

A: Nē, kameras novēroja, ka saules bura pilnībā neizvērsās tās izlidošanas laikā no stacijas.

J: Vai kosmosa iziešanas laikā radās problēmas ar radaru sistēmu?

A: Vienu no radara sistēmas paneļiem nevarēja pilnībā izvērst, taču ar laiku tiks veikta nepieciešamā regulēšana.

J: Kas notika rezerves radiatora pārbaudes laikā?

A: Noplūdes vietā tika izlaists negaidīts dzesēšanas šķidruma burbulis, lai gan tas nesaskārās ar kosmonautu tērpiem.

J: Kā kosmonauti nodrošināja kosmosa stacijas tīrību pēc iziešanas kosmosā?

A: Pirms atgriešanās stacijā kosmonauti pārbaudīja savos skafandros un darbarīkos, vai nav palikušas dzesēšanas šķidruma pēdas, un vajadzības gadījumā tos noslaucīja. Viņi arī noslaucīja savus rīkus un veica papildu filtrēšanas procesus, lai novērstu visus atlikušos piesārņotājus.

J: Cik izgājienus kosmosā ir pabeiguši kosmonauts Oļegs Konoņenko un kosmonauts Nikolajs Čubs?

A: Konoņenko ir pabeidzis sešus izgājienus kosmosā, savukārt Čubam šī bija pirmā iziešana kosmosā.