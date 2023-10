SpaceX mudina ātrāku palaišanas licencēšanu

By

Kopsavilkums: SpaceX izdara spiedienu uz Federālo aviācijas pārvaldi (FAA), lai tā paātrinātu palaišanas licencēšanas procesu. Uzņēmuma Starship raķete ir gatava otrajam lidojuma izmēģinājumam, bet gaida galīgo normatīvo apstiprinājumu. SpaceX cer palaist novembra pirmajā pusē. Tikmēr Virgin Galactic plāno veikt savu sesto misiju sešu mēnešu laikā 2. novembrī. Mazie palaišanas uzņēmumi cīnās, lai konkurētu ar SpaceX zemajām cenām Falcon 9 misijām. SpaceX dominējošajam stāvoklim tirgū ir bijusi “ļoti atvēsinoša” ietekme uz mazo palaišanas nozari. SpaceX piedāvā mazo automobiļu palaišanas iespējas līdz pat 5,500 $ par kilogramu, kas ir daudz zemāka par to, ko piedāvā īpašās mazās nesējraķetes. Trīs ASV uzņēmumi SpaceX, Blue Origin un Virgin Galactic ir lūguši pagarināt mācību periodu, pirms tiek ieviesti jauni federālie drošības noteikumi komerciālām cilvēku kosmosa lidojumu misijām. Paredzēts, ka federālo noteikumu 20 gadu moratorijs beigsies 1. janvārī.

SpaceX pastiprina savus centienus, lai iegūtu ātrāku palaišanas licenci no Federālās aviācijas pārvaldes (FAA). Uzņēmums ir pabeidzis nepieciešamos sagatavošanās darbus otrajam raķetes Starship lidojumam, bet gaida galīgo normatīvo apstiprinājumu. Agrākais iespējamais palaišanas datums tagad ir novembra pirmajā pusē. Savukārt Virgin Galactic gatavojas savai sestajai misijai sešu mēnešu laikā, kas paredzēta 2.novembrī.

Tomēr mazie palaišanas uzņēmumi saskaras ar izaicinājumiem, konkurējot ar SpaceX zemajām cenām Falcon 9 misijām. Nozares vadītāji paziņojuši, ka SpaceX dominējošais stāvoklis tirgū ir būtiski ietekmējis mazo palaišanas nozari, apgrūtinot to konkurētspēju ar cenu. SpaceX pašlaik piedāvā mazo satelītu palaišanas iespējas līdz pat 5,500 USD par kilogramu. Lai gan šīs cenas ir palielinājušās no sākotnējiem 5,000 USD par kilogramu, tās joprojām ir daudz zemākas par to, ko piedāvā īpašās mazās nesējraķetes.

Turklāt trīs ASV uzņēmumi SpaceX, Blue Origin un Virgin Galactic ir apvienojušies, lai pieprasītu mācību perioda pagarinājumu, pirms tiek ieviesti jauni federālie drošības noteikumi cilvēku komerciālām kosmosa lidojumu misijām. Pašreizējais federālo noteikumu 20 gadu moratorija termiņš beigsies 1.janvārī. Uzņēmumi uzskata, ka nozare vēl nav pietiekami nobriedusi, lai pieņemtu jaunus drošības noteikumus, un viņi sadarbojas ar FAA un citām valdības aģentūrām, lai izveidotu jaunu drošības sistēmu. kosmosa transporta sistēma.

Avoti:

– 1. avots: Trevors Mālmans/Ars Technica – https://arstechnica.com/science/2021/10/rocket-report-spacex-pushes-for-faster-launch-licensing/

– 2. avots: Kosmosa ziņas – https://spacenews.com/small-launch-companies-struggle-with-falcon-9-prices/

– 3. avots: Ars — https://arstechnica.com/science/2021/10/the-rocket-report-an-ars-newsletter/