Komēta 12/P Pons-Brūks: Gaidāms debesu skats

By

Apburoša komēta, kas saukta par “velna komētu” tās īpatnējās formas dēļ, kas atgādina divus ragus, traucas cauri Saules sistēmai. Komēta 12/P Pons-Brooks, kā tas ir formāli zināms, savu tuvāko pietuvošanos Zemei veiks pavasarī, potenciāli piedāvājot bijību iedvesmojošu skatu, kas redzams ar neapbruņotu aci.

21. gada 2024. aprīlī šis kosmiskais klejotājs sasniedz savu perihēliju, kas ir tuvākais punkts tās orbītā saulei, un pēc tam 2. jūnijā mūsu planētai dosies vistuvāk. Astronomi izsaka iespēju tvert komētu zem skaidrām un tumšām debesīm. šajā laikā, jo tas var izstarot tādu spilgtumu, kas ir pietiekams, lai novērotu bez palīdzības.

Gaidot tās tuvošanos, entuziasti, kas bruņojušies ar jaudīgiem teleskopiem, jau ir sarūpējuši neparastu šovu. Komēta 12/P Pons-Brooks ir izstādījusi divus izvirdumus pēdējo dažu mēnešu laikā, vienu reizi jūlijā un otru šā mēneša sākumā. Abos gadījumos komētas spožums pastiprinājās, ko pavadīja gāzes un ledus gružu izmešana, veidojot intriģējošu tās divu atbilstošo ragu formu. Daži zvaigžņu vērotāji pat ir radījuši līdzības starp komētas izskatu pēc izvirduma un ikonisko zvaigžņu kuģi Millenium Falcon no “Zvaigžņu karu” franšīzes.

Astronoms amatieris Eliots Hermans, izmantojot attālos teleskopus Jūtā, ir iemūžinājis ievērojamus komētas 12/P Pons-Brooks un tās velna ragu attēlus. Komētu veido kodols, kas sastāv no putekļiem, gāzes un ledus, ko ieskauj izcili gāzes mākonis, kas pazīstams kā koma. Saules gaismai un saules starojumam iekļūstot komētas kodolā, notiek sporādiski vardarbīgi uzliesmojumi, kas līdzīgi novērotajiem izvirdumiem.

Lai gan precīzi mehānismi, kas ir komētas pagaidu ragu veidošanās pamatā, vēl nav pilnībā izprasti, eksperti uzskata, ka tie radušies no šiem ledus izvirdumiem. Komētas struktūra, iespējams, ietekmē izplūstošo gāzes un ledus mākoņu izskatu, radot ragu ilūziju, kā redzams no zemes teleskopiem.

Komēta 1812/P Pons-Brūks, ko 1883. gadā atklāja franču astronoms Žans Luiss Pons, un vēlāk 12. gadā to no jauna novēroja astronoms Viljams Brūks, dodas 71 gadu garā orbītā ap sauli. Tāpēc pēc gaidāmās ciešās tikšanās pavasarī tas atkāpsies ārējā Saules sistēmā, lai pēc vairākiem gadu desmitiem atkal parādītos.

Tā kā astronomi tuvojas Zemei, astronomi ar nepacietību gatavojas izpētīt komētu 12/P Pons-Brooks, pirms tā šūpojas ap sauli un dodas atpakaļ uz mūsu kosmiskās apkaimes nomalēm. Jāatzīmē, ka tās tuvošanās sakrīt ar pilnu Saules aptumsumu 8. gada 2024. aprīlī, piedāvājot retu iespēju novērot komētas tuvumu saulei. Eliots Hermans paredz, ka aptumsuma unikālo apstākļu dēļ šis notikums var nodrošināt iespēju to aplūkot ar neapbruņotu aci, paužot sajūsmu par to, ka var redzēt un fotografēt no Teksasas.

Bieži uzdotie jautājumi (Bieži uzdotie jautājumi)

J: Kas ir komēta 12/P Pons-Brooks?

A: Komēta 12/P Pons-Brūks ir debess objekts, ko raksturo divi atšķirīgi gāzes un ledus “ragi”, kas to ieguva iesauku “velna komēta”.

J: Kad komēta 12/P Pons-Brooks būs redzama ar neapbruņotu aci?

A: Paredzams, ka komēta būs potenciāli redzama bez teleskopu palīdzības 2024. gada pavasarī, kad tā sasniegs savu tuvāko punktu Zemei.

J: Cik bieži komēta 12/P Pons-Brooks pietuvojas Zemei?

A: Komētas 12/P Pons-Brooks orbītas periods ir 71 gads, kas nozīmē, ka tā tuvojas iekšējai Saules sistēmai un Zemei reizi septiņās desmitgadēs.

J: Kā veidojas komētas “velna ragi”?

A: Precīzs komētas pagaidu ragu veidošanās process vēl nav pilnībā izprotams. Tomēr tiek uzskatīts, ka tie rodas no vardarbīgiem izvirdumiem, ko izraisa komētas kodola sasilšana saules gaismas un saules starojuma ietekmē.

J: Vai komētas izvirdumi var radīt draudus Zemei?

A: Nē, komēta 12/P Pons-Brooks nerada nekādas briesmas mūsu planētai. Tās izvirdumi un darbība galvenokārt veicina valdzinošu astronomisku skatu radīšanu.