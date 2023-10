Okeāna skaņas: trokšņa piesārņojuma un klimata pārmaiņu ietekme

Zemūdens pasaule bieži tiek uztverta kā klusa un mierīga vieta. Tomēr šis priekšstats nevarēja būt tālāk no patiesības. Pretēji izplatītajam uzskatam, okeāns mudž no skaņām, sākot no kuprvaļu spocīgajām dziesmām un beidzot ar dažādu zivju sugu sarežģītajiem sakaru tīkliem. Patiesībā skaņa ūdenī pārvietojas ātrāk un tālāk nekā gaisā, padarot to par būtisku jūras dzīves elementu.

Ir aizraujoši apsvērt, kā laika gaitā ir attīstījusies mūsu izpratne par okeānu un tā iemītniekiem. 1943. gadā franču inženieris Emīls Gagnons un flotes leitnants Žaks Kusto izgudroja autonomo zemūdens elpošanas aparātu (SCUBA), kas radīja revolūciju mūsu spējās izpētīt jūras dzīles. Kusto ar savām revolucionārajām televīzijas dokumentālajām filmām spēlēja izšķirošu lomu okeāna dzīves brīnumu popularizēšanā un izgaismošanā, līdzīgi kā to dara Deivids Attenboro šodien.

Vēstures gaitā mēs esam kļūdaini uzskatījuši okeānu par klusu valstību. Mūsu ausis, kas ir noskaņotas uz gaisa vibrācijām, cīnās, lai uztvertu zemūdens skaņu ainavu. Pats Kusto uzskatīja, ka dziļumā skaņas nav. Tomēr tagad mēs zinām, ka okeāns ir skaņu simfonija, kurā jūras radības saziņai, navigācijai un medībām izmanto sarežģītas vokalizācijas.

Taču, tāpat kā ar daudzām vides problēmām, cilvēka darbība ir izjaukusi šo trauslo līdzsvaru. Trokšņa piesārņojums no tādiem avotiem kā kuģu dzinēji, vēja turbīnu iekārtas un jūras spēku mācības kopš rūpnieciskās revolūcijas ir nepārtraukti palielinājies. Pastāvīgā zemūdens trokšņa dūkoņa ir piespiedusi jūras dzīvniekus, piemēram, vaļus, skaļāk kliegt, lai tie tiktu dzirdami pāri kakofonijai.

Diemžēl jauns Utrehtas universitātes pētījums sniedz vēl vairāk satraucošu ziņu. Pētnieki atklāja, ka okeāna sasilšana, ko izraisa klimata pārmaiņas, saasina zemūdens trokšņa piesārņojuma problēmu. Siltāki un skābāki ūdeņi uzlabo skaņas pārraidi caur ūdeni, padarot okeānu vēl skaļāku. Klimata pārmaiņas izraisīs arī noslāņošanos Atlantijas okeāna ziemeļdaļā, radot "skaņas kanālu", kas ļauj troksnim pārvietoties tālāk.

Šī pieaugošā zemūdens trokšņa piesārņojuma ietekme ir nozīmīga un tālejoša. Jūras dzīvība ir atkarīga no skaņas, lai izdzīvotu, sākot no partneru atrašanas līdz barības atrašanai un izvairīšanās no plēsējiem. Traucētas skaņas var izjaukt šos svarīgos procesus, izraisot iedzīvotāju skaita samazināšanos un ekosistēmu nelīdzsvarotību.

Lai aizsargātu okeāna trauslo akustisko vidi, ir ļoti svarīgi samazināt cilvēku radītos zemūdens trokšņa avotus un mazināt klimata pārmaiņu ietekmi. Stingrāki noteikumi par kuģošanu, būvniecības darbībām un jūras spēku mācībām var palīdzēt samazināt ietekmi. Turklāt ilgtspējīgas prakses un jūras biotopu saglabāšanas aizstāvība ir būtiska, lai saglabātu mūsu okeānu dabisko skaņu ainavu.

Tāpēc nākamreiz, kad domājat par okeāna plašumu, atcerieties, ka zem tā šķietami rāmās virsmas slēpjas pasaule, kas dzīva ar skaņām — pasaule, kuru mums jācenšas aizsargāt visu tās iedzīvotāju dēļ.

Avots: Utrehtas Universitāte https://www.utrechtuniversity.nl/