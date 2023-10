Zinātnieki rekonstruē galvenās fosilijas seju lielo pērtiķu un cilvēku evolūcijā

By

Zinātnieki no Amerikas Dabas vēstures muzeja, Bruklinas koledžas un Katalonijas Paleontoloģijas institūta Mikels Kruzafonts ir veiksmīgi rekonstruējuši Pierolapithecus catalaunicus seju, kas ir nozīmīga fosilija lielo pērtiķu un cilvēku evolūcijas pētījumos.

Pierolapithecus catalaunicus, suga, kas dzīvoja apmēram pirms 12 miljoniem gadu, ir ļoti svarīga, lai izprastu hominīdu evolūcijas mozaīkas raksturu. Tā ir viena no retajām sugām, kas zināmas no labi saglabājuša galvaskausa un daļēja skeleta, sniedzot vērtīgu ieskatu tās izvietojumā hominīdu ciltskokā un tā bioloģijā.

Iepriekšējā izpratne par Pierolapithecus liecināja, ka tai bija vertikāls ķermeņa plāns, pirms tika izstrādāti pielāgojumi karāšanai un pārvietošanai starp koku zariem. Tomēr galvaskausa bojājumu dēļ diskusijas par tā evolūcijas stāvokli ir saglabājušās.

Lai risinātu šos jautājumus, zinātnieki izmantoja CT skenēšanu, lai praktiski rekonstruētu Pierolapithecus galvaskausu un salīdzināja to ar citām primātu sugām. Viņi arī modelēja pērtiķu sejas struktūras galveno iezīmju attīstību. Viņu atklājumi atklāja, ka Pierolapithecus kopējā sejas formā un izmērā ir līdzīga gan pārakmeņojušajiem, gan dzīviem pērtiķiem, taču tiem ir arī atšķirīgas sejas iezīmes, kas nav sastopamas citos vidējā miocēna pērtiķiem.

Rezultāti apstiprina domu, ka Pierolapithecus ir viens no pirmajiem pērtiķu un cilvēku ģimenes locekļiem. Evolūcijas modelēšana parādīja, ka Pierolapithecus galvaskauss pēc formas un izmēra ir tuvāks senču formai, no kuras attīstījās dzīvie pērtiķi un cilvēki. Rezultāti arī liecina, ka gibonu un siamangu, "mazāko pērtiķu" izmērs ir samazinājies, salīdzinot ar viņu senčiem.

Šis pētījums uzsver, cik svarīgi ir rekonstruēt un analizēt labi saglabājušās fosilijas, lai labāk izprastu pērtiķu un cilvēku evolūciju. Iegūstot ieskatu seno sugu, piemēram, Pierolapithecus, bioloģijā un fiziskajās īpašībās, zinātnieki var vēl vairāk uzlabot mūsu izpratni par mūsu evolūcijas vēsturi.

Avoti:

– Proceedings of the National Academy of Sciences, 16. gada 2023. oktobris

– Amerikas Dabas vēstures muzejs, Bruklinas koledža un Katalonijas paleontoloģijas institūts Mikels Kruzafonts.