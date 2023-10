Zinātnieki atklāj jaunu enzīmu efektīvai CO2 pārvēršanai formātā

By

Pētnieki no Maksa Planka Jūras mikrobioloģijas institūta un Ženēvas un Radboudas universitātēm ir identificējuši ļoti efektīvu fermentu noteiktos mikrobios, kas var uztvert un pārvērst oglekļa dioksīdu (CO2) formiātā, novietojot to uz elektroda. Šis sasniegums varētu radīt jaunas metodes CO2 emisiju apkarošanai, un tas ir publicēts žurnālā Angewandte Chemie.

Formāts ir stabils un drošs savienojums, ko var izmantot enerģijas uzkrāšanai vai dažādu rūpniecisku vai farmaceitisku molekulu sintezēšanai. Pētnieki pētīja mikrobu Methermicoccus shengliensis, kas atrodas naftas atradnē un plaukst augstā temperatūrā. Viņi izolēja un pārbaudīja mikrobu CO2 uztveršanas enzīmu un atklāja, ka tas efektīvi pārvērš CO2 formātā.

Interesanti, ka pētnieki arī atklāja, ka enzīms no Methermicoccus shengliensis ir gandrīz vienvirziena, kas nozīmē, ka tas nevar efektīvi pārvērst formiātu atpakaļ CO2. Tas padara to par daudzsološu kandidātu CO2 uztveršanai, it īpaši, ja tas ir piestiprināts pie elektroda. Pievienojot fermentu elektrodam, CO2 uztveršanai nepieciešamo enerģiju tieši nodrošina elektrods, padarot procesu efektīvāku.

Ženēvas universitātes pētnieki veiksmīgi pievienoja fermentu grafīta elektrodam, kur tas efektīvi pārveidoja gāzi. Konversijas rādītāji bija līdzīgi tiem, kas sasniegti ar parasto formiāta dehidrogenāzi. Šī uz elektrodiem balstītā sistēma piedāvā jaunu pieeju atmosfēras CO2 izmantošanai, pārvēršot to formiātā, ko var izmantot dažādiem lietojumiem vai enerģijas uzglabāšanai.

Lai gan fermentiem ir liels potenciāls liela mēroga procesos, ražošanas sistēmu izveide var būt dārga. Tāpēc ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai pilnībā izprastu fermenta mehānismu pirms tā piemērošanas plašākā mērogā.

Šis atklājums ir vērtīgs instruments zinātnieku aprindām un paver jaunas iespējas CO2 uztveršanai un pārveidei, izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus. Pētnieki turpinās pētīt reakcijas molekulārās detaļas, lai iegūtu dziļāku izpratni par fermenta mehānismu.

Avots: Maksa Planka Jūras mikrobioloģijas institūts, Ženēvas un Radboudas universitātes