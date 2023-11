Jauns pētījums izmanto dabas nindzjas, lai aizsargātu kivi un bites

By

Kivi zinātnieki pēta revolucionāru risinājumu bīstamu patogēnu apkarošanai lauksaimniecības nozarē, izmantojot dabas nindzjas – fāgu biokontroles. Terminu “dabas nindzjas” ieviesa doktore Hetere Hendriksone, Kenterberijas universitātes vecākā pasniedzēja, lai aprakstītu vīrusus, kas īpaši uzbrūk kaitīgām baktērijām, nekaitējot labvēlīgajām baktērijām. Atšķirībā no antibiotikām, kurām bieži ir plašs darbības spektrs, fāgiem ir ierobežots saimniekorganismu diapazons, tāpēc tie ir ļoti mērķtiecīgi un efektīvi cīņā pret patogēniem.

Novatoriskā darbā Dr. Hendriksona starpdisciplinārajai pētniecības grupai no 8.9. gada Uzņēmējdarbības, inovāciju un nodarbinātības ministrijas fonda ir piešķirti 2023 miljoni ASV dolāru, lai izstrādātu fāgu “kokteiļus”, lai cīnītos pret galvenajiem lauksaimniecības patogēniem. Iniciatīvas galvenokārt ir vērstas uz cīņu pret kivi vīnogulāju vēzi (Psa) un American Foulbrood vīrusu, kas ietekmē medus bites.

Fāgu izmantošanas priekšrocība ir to spēja specifiski inficēt mērķa patogēnus, vienlaikus saudzējot citus mikroorganismus, kas ir būtiski organisma veselībai. Piemēram, ja medus bitei ievada fāgu, tas tieši uzbruktu konkrētajam patogēnam, neietekmējot bites labvēlīgās zarnu baktērijas. Šis precīzās mērķēšanas mehānisms samazina risku, ka var tikt traucēta aizsargātā organisma vispārējā veselība.

Fāgu biokontroles izmantošana būtiski ietekmē Jaunzēlandes lauksaimniecības nozari. Izstrādājot pielāgotus fāgu risinājumus, pētnieki cer uzlabot produktivitāti un drošību pārtikas rūpniecībā, vienlaikus veicinot vides apziņu. Turklāt projekta mērķis ir stiprināt ražošanas biorūpniecību, radot augsti kvalificētas darbavietas un atvieglojot piekļuvi pasaules tirgiem.

Pētniecības sadarbība ietver tādas cienījamas institūcijas kā Otago universitāte, Augu un pārtikas pētniecība, Cawthron Institute, BioSouth Ltd un Apiculture New Zealand. Vietējās perspektīvas, ko vada maoru zinātnieki un pētnieki, sniedz vērtīgu ieskatu par projekta ietekmi uz taiao (vidi), jo īpaši ņemot vērā maoru vadīto uzņēmumu izplatību primārajā sektorā.

Šo centienu ilgtermiņa redzējums sniedzas tālāk par lauksaimniecības nozari. Dr Hendrickson uzskata, ka, izveidojot nepieciešamo infrastruktūru un zināšanas, lai droši izmantotu fāgus lauksaimniecībā, platformu var paplašināt, lai novērstu jaunus pārtikas ražošanas apdraudējumus un pat vērstos pret medicīniski nozīmīgiem cilvēku patogēniem. Šis pētījums paver aizraujošas iespējas slimību kontroles un bioloģiskās drošības nākotnei dažādās nozarēs.

Projekts jau ir saņēmis atbalstu no ieinteresētajām pusēm, tostarp biškopjiem, kuri dāsni nodrošināja augsnes paraugus. Kā pateicības zīmi pētnieki atklātos fāgus nosaukuši līdzstrādnieku vārdā, daži no tiem nosaukti tādu pazīstamu personu vārdā kā dāma Džesinda Arderna, sers Ešlijs Blūmfīlds un pat paši biškopji.

Izmantojot dabas nindzju spēkus, Jaunzēlande ir labā stāvoklī, lai revolucionizētu slimību kontroli lauksaimniecībā, aizsargātu svarīgas ekosistēmas un, iespējams, pavērtu ceļu jaunām pieejām cilvēku patogēnu apkarošanai.

FAQ

Kas ir fāgu biokontrole?

Fāgu biokontrole ir vīrusi, kas īpaši vērsti uz kaitīgām organismu baktērijām un uzbrūk tām, piedāvājot ļoti mērķtiecīgu pieeju slimību kontrolei.

Kā fāgi atšķiras no antibiotikām?

Atšķirībā no antibiotikām, kas var kaitēt gan kaitīgajām, gan labvēlīgajām baktērijām, fāgiem ir ierobežots saimniekorganismu diapazons, kas ļauj tiem mērķēt uz konkrētiem patogēniem, neietekmējot labvēlīgos mikroorganismus.

Uz kādiem patogēniem pētnieki ir vērsti?

Pētījumi galvenokārt ir vērsti uz cīņu pret kivi vīnogulāju vēzi (Psa) un American Foulbrood (AFB) vīrusu, kas apdraud medus bites.

Kāda ir šī pētījuma iespējamā ietekme?

Pētījumam ir potenciāls palielināt produktivitāti un drošību lauksaimniecības nozarē, vienlaikus stiprinot ražošanas biorūpniecību, radot augsti kvalificētas darbavietas un atvieglojot piekļuvi videi draudzīgiem pasaules tirgiem. Turklāt šis pētījums var ietekmēt jaunu apdraudējumu apkarošanu pārtikas ražošanā un pat cilvēku patogēnus.

Kas ir iesaistīts pētniecības sadarbībā?

Sadarbībā ir iesaistīti pētnieki no Kenterberijas Universitātes, Otago Universitātes, Augu un pārtikas pētniecības, Cawthron Institute, BioSouth Ltd un Apiculture New Zealand. Maoru zinātnieki un pētnieki sniedz arī vērtīgas pamatiedzīvotāju perspektīvas.