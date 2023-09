Zinātnieki atklāj "Alises gredzenu" kvantu valstībā, piedāvājot ieskatu spoguļu Visumā

By

Zinātnieki, kas pēta kvantu valstību, ir veikuši revolucionāru atklājumu, kas, iespējams, varētu atšķetināt šīs nenotveramās dimensijas noslēpumus. Komanda, kuru vadīja Aalto universitātes profesors Miko Möttönen un profesors Deivids Hols no Amherstas koledžas, ir novērojuši neparastu parādību, kas pazīstama kā "Alises gredzens". Šīs īslaicīgās struktūras, kas nodēvētas par Luisa Kerola spoguļu Visumu filmā Alises piedzīvojumi Brīnumzemē, potenciāli varētu kalpot par vārtiem uz citas pasaules spoguļu Visumu.

Kvantu fizikā monopoli tiek piedāvāti kā dipolu līdzinieki. Kamēr dipoliem ir pozitīvi un negatīvi lādiņi pretējos galos, monopoliem ir vai nu pozitīvs, vai negatīvs lādiņš. Hipotēze ir tāda, ka tad, kad magnētiskais monopols sabrūk, tas rada īsu gredzenam līdzīgu struktūru, kas ir līdzīga Kerola aprakstītajam spoguļa Visumam.

Gadu desmitiem Alises gredzeni ir palikuši nenotverami, taču pētnieku komanda apgalvo, ka pirmo reizi novērojusi šīs struktūras dabā. Pētnieki manipulēja ar rubīdija atomu gāzi nemagnētiskā stāvoklī tuvu absolūtai nulles temperatūrai, izveidojot monopolu, virzot trīsdimensiju magnētiskā lauka nulles punktu kvantu gāzē. Rezultāts bija perfekti veidots Alises gredzens.

Ir vērts atzīmēt, ka Alises gredzeni ir īpaši trausli un kalpo tikai dažas milisekundes. Mazākais ārējais spēks izraisa to sabrukšanu. Tomēr, skatoties no gredzena centra, pasaule šķiet spoguļattēlā, it kā gredzens būtu portāls antimatērijas pasaulē. Šis novērojums apstiprina paralēli ar Kerola spoguļa Visumu.

Šis revolucionārais atklājums, kas publicēts žurnālā Nature Communications, piedāvā iespēju dziļāk izprast kvantu fiziku. Lai gan nav skaidrs, vai šis izrāviens ļaus apmeklēt tējas ballītes ar trakiem cepurniekiem, tas paver jaunas iespējas kvantu valstības sarežģītā rakstura izpētei.

Avoti:

– Apspriede