Sjerras de Atapuerkas dziļumu izpēte

Nesenais ģeoloģiskais pētījums, ko veica Josep M. Parés un viņa komanda Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), ir iedziļinājies Sierra de Atapuerca pazemē Spānijā. Pētījuma, kas publicēts žurnālā Marine and Petroleum Geology, mērķis bija izprast apgabala dziļo struktūru un tās ģeoloģiskos savienojumus.

Pētījums atklāja, ka materiāli, kas atrodas zem virsmas, ir kaļķakmeņi, kas ir redzami gar Sierra de Atapuerca. Šie materiāli ir tikai "aisberga gals" daudz lielākai pazemes struktūrai, kas stiepjas vairāk nekā 5 km platumā. Šī struktūra veidojās mīksto materiālu, īpaši triasa lutītu un evaporītu klātbūtnes dēļ, kas ļāva slāņiem pārvietoties.

Pētījums arī atklāja Sierra de Atapuerca ģeoloģisko izvietojumu. Tradicionāli aprakstīta kā antiklīna, ģeoloģiskais darbs parādīja, ka šī struktūra pārsniedz 1,000 m dziļumu. Šajā dziļumā mezozoja slāņi balstās uz paleozoiskā pagraba, kas ir stingrs un kristālisks. Rezultāti liecina, ka slāņu locīšana bija iespējama, jo pastāv īpaši materiāli, kas darbojas kā smērvielas vai atdalīšanas līmeņi, ļaujot slāņiem slīdēt pa stingru pagrabu. Duero baseina gadījumā atdalīšanās līmeni veido triasa perioda materiāli, kas ir mehāniski vāji un atvieglo pārklājošo slāņu kustību un locīšanu.

Šī pētījuma rezultāti sniedz vērtīgu ieskatu Sierra de Atapuerca dziļajā struktūrā un tās ģeoloģiskajos savienojumos. Izpratne par šī reģiona pazemes ģeoloģiju ir būtiska turpmākiem pētījumiem par tā ģeoloģisko vēsturi un iespējamo ietekmi uz cilvēka evolūciju.

Avots: Pedro Cámara et al, Connecting the Iberian Range with the Basque-Cantabrian Basin: The structure of the Sierra de Atapuerca (Spānija), Marine and Petroleum Geology (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Avots: CENIEH

