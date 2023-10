Pētnieki atklāj daudzsološu slimnīcas Superbug ārstēšanu

By

Pētījums, ko veica Cal State Fullerton antibiotiku rezistences pētniece María Soledad Ramírez un viņas komanda, ir atklājusi potenciālu terapeitisku iespēju Acinetobacter baumannii, superbug, kas parasti sastopama slimnīcās un ir rezistenta pret daudzām antibiotikām. Šāda veida baktērijas, kas pazīstamas arī kā pret karbapenēmu rezistentas Acinetobacter baumannii vai CRAB, rada ievērojamus draudus neaizsargātiem pacientiem ar novājinātu imūnsistēmu.

Pētnieki koncentrējās uz dažādu pienskābes baktēriju (LAB) celmu testēšanu, lai noteiktu to efektivitāti A. baumannii augšanas kavēšanā. No pārbaudītajiem celmiem Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 izrādījās īpaši efektīvs, lai novērstu A. baumannii šūnu augšanu un pat izraisītu to nāvi.

Ramírez atzīmē, ka pienskābes baktērijas ir daudzsološas kā potenciāls līdzeklis A. baumannii izraisītu infekciju ārstēšanai. Pētījumā tālāk tiek pētīts, kā dažādi LAB celmi var cīnīties ar CRAB, veicot dažādus testus un pārbaudot A. baumannii ģenētisko reakciju. Šī pētījuma rezultāti ir publicēti zinātniskajos ziņojumos.

Pētījuma rezultāti liecina, ka Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 spēj cīnīties pret A. baumannii, nodrošinot potenciālu alternatīvu šo infekciju ārstēšanas iespēju. Tomēr ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai apstiprinātu šos atklājumus un izstrādātu šo iespējamo ārstēšanu.

Pētnieku grupa, kurā ietilpst CSUF ķīmijas un bioķīmijas vadītājs un profesors Nikolass Salzameda, kā arī bakalaura studenti Briea Gasca un Nardin Georgeos, ir arī uzsvērusi, cik svarīgi ir turpināt pētniecību un jaunu antibiotiku attīstību, lai cīnītos pret vairāku zāļu rezistentām baktērijām. Šis pētījums varētu glābt miljoniem dzīvību visā pasaulē.

Pētījums ir nozīmīgs sasniegums Gaskai, kura pēdējo gadu strādājusi kopā ar Ramíresu, gūstot vērtīgu pētniecības pieredzi un paplašinot savas zināšanas un prasmes molekulārajā bioloģijā un biotehnoloģijā. Gaska cer, ka viņas iesaistīšanās šajā pētījumā parādīs viņas centību un uzticamību nākamajiem darba devējiem pētniecības jomā.

Pētījuma līdzstrādniekiem, tostarp pirmajai autorei Sesilijai Rodrigesai, viespētniecei no Argentīnas, bija būtiska loma LAB celmu piegādē un kopējā pētniecības projekta veicināšanā.

Šī pētījuma rezultāti sniedz daudzsološu soli uz priekšu jaunu ārstēšanas metožu izstrādē pret karbapenēmu rezistentu Acinetobacter baumannii infekcijām, palīdzot cīnīties ar šo noturīgo un izaicinošo slimnīcas superbaktēriju.

Avoti:

– Cecilia Rodriguez et al, Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 pretmikrobu aktivitāte un tās ietekme uz fenotipiskajām un transkripcijas reakcijām pret karbapenēmu rezistentā Acinetobacter baumannii, zinātniskie ziņojumi (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-41334-8

- Kalifornijas štata universitāte, Fullerton (avots)