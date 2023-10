Zinātnieki fiksē protonus disociācijas aktā, izmantojot īpaši ātru elektronu kameru

By

Enerģētikas departamenta SLAC Nacionālās paātrinātāja laboratorijas un Stenfordas universitātes pētnieki ir veiksmīgi izmantojuši ultraātro elektronu difrakciju (UED), lai novērotu ūdeņraža atomu kustību amonjaka molekulās. Komandas atklājumi, kas publicēti Physical Review Letters, parāda UED potenciālu ūdeņraža atomu un protonu pārneses izsekošanā.

Protonu pārnese ir būtiska daudzām ķīmiskām un bioloģiskām reakcijām, piemēram, fermentu katalīzei un protonu sūkņiem šūnās. Izpratne par strukturālajām izmaiņām protonu pārneses laikā ir ļoti svarīga, taču izaicinoša to straujā rakstura dēļ, kas notiek femtosekundēs. Pašreizējām metodēm, piemēram, rentgenstaru fotografēšanai molekulās, ir ierobežojumi, jo rentgena stari mijiedarbojas ar elektroniem, nevis atomu kodoliem.

Lai pārvarētu šos ierobežojumus, pētnieki izmantoja SLAC MeV-UED, īpaši ātru elektronu difrakcijas kameru. Komanda atdalīja vienu no ūdeņraža-slāpekļa saitēm amonjakā, izmantojot ultravioleto gaismu, pēc tam virzīja elektronu staru cauri molekulai, lai uztvertu difrakcijas elektronus. Tas ļāva viņiem novērot ūdeņraža atoma atdalīšanos no slāpekļa kodola un no tā izrietošās strukturālās izmaiņas molekulā.

Piekļuve datiem gan par elektroniem, gan kodoliem vienā un tajā pašā eksperimentā ir ārkārtīgi vērtīga. Nosakot, kurš komponents ierosina atoma disociāciju, pētnieki var gūt ieskatu disociācijas reakciju procesā.

Spēja izsekot protonus disociācijas aktā būtiski ietekmē protonu pārneses mehānismu izpratni ķīmijā un bioloģijā. Tradicionālās metodes, piemēram, rentgenstaru kristalogrāfija un krioelektronu mikroskopija, cīnās, lai atklātu protonus, padarot UED par daudzsološu pieeju.

Turpmākajos eksperimentos pētnieki plāno izmantot rentgenstarus SLAC rentgenstaru lāzerā, Linac koherentajā gaismas avotā (LCLS), lai salīdzinātu rezultātus. To mērķis ir arī uzlabot elektronu stara intensitāti un uzlabot laika izšķirtspēju, lai atrisinātu atsevišķus protonu disociācijas posmus.

Šis pētījums paver jaunas iespējas ūdeņraža pārneses pētīšanai un dažādu bioloģisko procesu galveno ķīmisko reakciju noslēpumu atšķetināšanai.

Avots: SLAC National Accelerator Laboratory

Atsauce:

Elio G. Champenois et al, Femtosekundes elektroniskā un ūdeņraža strukturālā dinamika amonjakā, kas attēlots ar īpaši ātru elektronu difrakciju, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.143001